La foto con la que Belinda echó abajo cualquier especulación de embarazo

La pareja ha causado sensación desde que anunció públicamente su noviazgo (Foto: Christian Nodal)

El día de hoy la cantante Belinda compartió un par de fotografías en blanco y negro con sus más de 13 millones de seguidores de Instagram, en ellas luce un crop top de charol, varios collares y algunas aplicaciones de fantasía en su cabello.

La publicación de la también actriz de la telenovela Cómplices al Rescate tiene actualmente más de 466,000 “Me gusta” dentro de esta red social, también recibió comentarios de sus fans como “No te tienes que llamar Belinda... sino Re-linda”.

En dichas imágenes la cantante presumió su abdomen plano, lo que podría descartar la posibilidad de un supuesto embarazo, pues hace una semana se especuló que Belinda y Christian Nodal serían padres. Dicho rumor comenzó por una historia de Instagram donde el intérprete de Adiós Amor se recargaba en el vientre de su novia.

La publicación más reciente de Belinda (Foto: captura de pantalla de Instagram/@belindapop)

Al momento, ninguno de los dos artistas ha hecho algún comentario respecto al tema del supuesto embarazo. En la historia temporal que desató las sospechas entre los fans de la pareja, Belinda mostró a su novio, Christian Nodal, recargado en su vientre mientras ella le acaricia el cabello de color verde mientras sonaba la canción We are (one piece) de Red Rocket.

Además de mostrar el look del intérprete de Adiós Amor, la pareja se mostró romántica como lo ha hecho desde que confirmó su relación. Sin embargo, lo que emocionó a sus seguidores no fue la reciente muestra de amor, sino que en el futuro puedan convertirse en padres en conjunto, aunque también hubo quienes confesaron que el color es por las canas que le saca su novia.

No es la primera vez en la que Belinda elogia a su novio, pues Nodal despertó sus piropos al dejarse el cabello largo y con chinos, por lo que ella incluso pidió a las seguidoras del cantante decirle lo bien que se ve. “Te ves tan guapo con el pelito largo, amo el look! No sé qué opinan chicas, ¿verdad que se ve muy guapo así con esos chinitos? Comenten para que se lo deje así y no se lo corte”, expresó.

En la foto que desató los rumores, Nodal se recuesta en el vientre de Belinda (Foto: Instagram / @belindapop)

La pareja actualmente se encuentra viviendo en Barcelona, España, ya que desde ahí Belinda está trabajando en el rodaje de Bienvenidos al Edén, un proyecto la plataforma de streaming Netflix. Desde la ciudad europea, la pareja comparte en redes sociales constantemente cómo viven su tierna cotidianeidad juntos.

Aunque generalmente hacen públicos sus momentos tiernos, también han llegado a vivir escenas de pequeños desacuerdos, pues en una ocasión Nodal subió una historia donde le jugó una broma a Belinda, tomó su café mientras ella grababa un clip para Instagram, ante esto, la cantante le hizo un desplante que señalaron en redes los seguidores de ambos artistas.

La broma que Nodal le jugó a Belinda (Video: Historias de Instagram/@Nodal)

La cantante también está de estreno con la nueva temporada de La Voz Kids, en donde comparte siendo juez junto con otras personalidades como María José, Mau & Ricky y Camilo. En el primer episodio del reality infantil, emitido por Tv Azteca, la cantante de Bella traición convenció de integrar su equipo a los participantes Jesús y Mario; uno de los jóvenes cantantes confesó que se unió a su equipo por admiración de su novio Nodal.

Por su parte, el cantante Christian Nodal anunció el lanzamiento del sencillo con el rapero GERA MX para este próximo 21 de mayo. El tema Botella tras botella ha causado gran expectación entre los fans del cantante de género regional mexicano, que han optado por videos no oficiales para conocer más detalles de la colaboración.

