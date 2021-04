Falleció Lee MacMillan, la influencer conocida por viajar en su van

Lee MacMillan se suicidó a los 28 años (Foto: Twitter@tiinyturcs)

La influencer Lee MacMillan, conocida por viajar por el mundo en su camioneta junto a su ex pareja Max Bidstrup, falleció a los 28 años de edad.

A través de un comunicado de prensa Joshua Morton, teniente de policía de Santa Bárbara, dio a conocer que después de desaparecer, MacMillan fue arrollada por un tren de Amtrak en Santa Bárbara, California.

El lunes pasado una publicación en la cuenta de Instagram de MacMillan confirmó que su muerte fue por suicidio.

“Después de vivir una vida extraordinaria y librar una valiente batalla contra la depresión, nuestros corazones están destrozados al compartir que Lee se quitó la vida el viernes. Ella era la luz más brillante, una fuerza magnética de la naturaleza y muchos la amaban”, leía el texto que se compartió con una foto de ella.

Un mensaje en redes sociales pidió poner atención a las enfermedades mentales (Foto: Twitter@tiinyturcs)

La publicación urgió a los seguidores a hablar de salud mental, pues es muy importante mantenerse tan vigilante de esta, como si fuera una parte del cuerpo.

“Si podemos hacer algo por Lee ahora, en medio de esta devastadora pérdida, es difundir el mensaje de que la salud mental es tan real como la salud física, y que la enfermedad puede afectar a cualquiera, sin importar lo improbable que parezca. Está bien no estar bien, está bien pedir ayuda, es absolutamente necesario pedir ayuda”, explicó la publicación.

Agregó que a pesar de que Lee fue abierta con sus luchas mentales, es esencial desestigmatizarla, ya que aún falta mucho por comprender de las distintas enfermedades mentales y se requiere ponerles atención.

“Lee fue una defensora de la salud mental. Ella fue sincera y abierta sobre sus propias luchas. Recibía ayuda: de profesionales, de familiares, de amigos. Tenía apoyo a su alrededor. No estaba sola, no estaba tratando de luchar contra esto sola. Y, sin embargo, sucumbió a esta terrible enfermedad. Tiene más matices de lo que podemos, apreciamos o entendemos”, explicó la publicación.

Finalmente, la publicación insistió en que las personas se animaran a hablar con sus seres queridos y que estuvieran dispuestos a escucharlos.

Max, su ex novio, publicó una serie de fotos Lee y le dedicó un mensaje (Foto: Twitter@tiinyturcs)

Algunas horas después de que se hubiera dado a conocer la noticia, Max publicó una serie de fotos de su ex novia en su cuenta de Instagram y le dedicó unas palabras llenas de amor.

“Fuiste lo mejor que me pudo pasar. Eras la mejor persona que he conocido. Me enamoré de ti el día que nos conocimos, pero aún tan fuerte que dijiste ‘Te amo’ primero. Nunca dejé de amarte Mountie, espero que lo sepas. Siempre apreciaré mi tiempo contigo en este mundo y espero más allá de la esperanza verte en el próximo”, expresó el australiano.

Por otro lado, Jordan Chiu, su actual pareja también le dedicó unas palabras en su cuenta de Instagram y le deseó que encontrara cosas mejores a donde hubiera ido.

“Eras un sueño más allá de mis sueños más salvajes. Llenaste mi corazón hasta reventar y lo estiraste más de lo que jamás imaginé que fuera posible. Eras mi persona, mi pareja, mi mejor amiga. Cada día contigo fue una aventura y espero que, donde sea que estés, hayas encontrado paz y acurrucamientos. Descansa tranquilo cachorra. Te quiero más de lo que nunca sabrás”, expresó.

La joven estaba entusiasmada por poder construir su propia van (Foto: Twitter@tiinyturcs)

MacMillan y Bidstrup comenzaron a tener seguidores en las redes sociales debido a que documentaban su vida mientras se embarcaban en aventuras con su perro Occy en una van. En su canal de YouTube Max & Lee, consiguieron 497,000 seguidores.

Enero de 2020 anunciaron que se separaron y Bidstrup se mudó de regreso a Australia con Occy. A pesar de la separación, la pareja se apoyó mutuamente compartiendo videos de sus canales de YouTube separados en el conjunto que tenían.

MacMillan lanzó su propio canal en diciembre titulado “Life with Lee” que tiene 49,800 seguidores. En enero pasado, la influencer actualizó a sus seguidores sobre lo que había estado haciendo durante el año desde que salió de YouTube. MacMillan dijo que estaba trabajando en su salud mental, había aprendido golf y ciclismo.

También comenzó el proceso para construir otra van después de tomar un descanso en medio de la pandemia de COVID-19.

SEGUIR LEYENDO: