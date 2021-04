La verdad sobre la segunda parte de “La Fea más bella” que anunció Jaime Camil

La fea más bella (Foto: Cuartoscuro)

Una de las telenovelas más recordadas de la historia probablemente es La Fea Más Bella, protagonizada por Jaime Camil y Angélica Vale.

A 15 años de su estreno, el actor sorprendió a sus más de cuatro millones de seguidores de Twitter con una increíble noticia: “¡La segunda parte de La Fea Más Bella!”

Pero antes de que te emociones, recordemos que en Estados Unidos cada primero de abril se celebra el Día de las bromas, algo así como el Día de los Inocentes en México.

Y no cabe duda que su tuit causó emoción entre sus seguidores, pues mientras unos se rieron por la original broma, otros derramaron lagrimas al creerse la noticia. Y no culpamos a estos últimos, pues Jaime Camil se vió muy serio en su declaración.

Incluso arrobó a la productora de la telenovela, Rosy Ocampo y a su coprotagonista, Angélica Vale: “¡Querida @RosyOcampo! Excelentes noticias el querer hacer la segunda parte de #LaFeaMasBella con mi adorada comadre @angelicavale. Nos vemos en Mayo para iniciar grabaciones”.

También la propia intérprete de Lety citó el tuit con emojis de aplausos, algo que dejó aún más entusiasmados a los fans de la telenovela.

Aunque muchos seguidores ya alertaron que se trata de una broma, otros aún comparten su emoción al imaginarse el desenlace que siguió en las vidas de Don Fernando y Lety, quienes tuvieron una espectacular boda.

Entre algunos de los mensajes de emoción se lee: “¿En serio? Yo soy feliz con verte @jaimecamil”.

Otros, con un poco de decepción, recordaron la fehca y escribieron: “Yo con su jueguito no me lo creo” y otros más mostraron su alegría ante la posibilidad “eso estaría genial”, aseguraron.

También, otros usuarios se mostraron descontentos con la propuesta: “SEGUNDAS PARTES ¡JAMÁS! SON BUENAS, PIÉNSENLO 2 VECES. Si lo van a hacer por cobrar, pues se entiende. ANGÉLICA piénsalo”.

La fea más bella (Foto: Cuartoscuro)

Y entre broma o no, lo cierto es que a muchos les entusiasma la idea de esta romántica y dramática historia de amor llevada a la pantalla hace 15 años.

El primer capitulo de La fea más bella se estrenó el 23 de enero del 2006 como una adaptación del éxito mundial de Yo soy Betty, la fea, una producción colombiana que aún se mantiene dentro de las favoritas.

Además de que Rosy Ocampo logró una historia renovada, parte del elenco fueron algunos de los actores más queridos por los mexicanos, entre ellos, Angélica María y José José, además de Juan Soler, Paty Navidad y Niurka.

En cuanto a Jaime Camil, un apasionado por su carrera artística como actor, comediante y cantante, no es la primera vez que viaja al pasado.

Pues a mediados del 2020 recreó una de sus más icónicas fotografías, claro que en esta ocasión no fue broma y lo vimos desnudo, con la mima pose de hace 16 años.

Jaime Camil (Foto: Quien)

Ambas fotografías fueron para la portada de la revista Quién con una edición de “Los más, más sexys”.

Aunque según comentó Jaime Camil a la revista, al principio no estaba del todo seguro con la propuesta de recrear su foto: “La primera vez que escuché la propuesta me dio pavor, dije: ‘Ya no estoy en edad, ya soy un señor, ya tengo dos hijos’. Luego me puse a pensar y dije: ‘¿Por qué no?’”.

Claro que para ello primero se puso en forma: “Le eché mil ganas más, y aunque fue difícil cuidar mi alimentación al 100% por la pandemia (...) hice todo lo posible y entrené durísimo con Magnus Lygdbäck”.

SEGUIR LEYENDO: