Jaime Camil volvió a posar desnudo 16 años después de una icónica fotografía

El actor posó desnudo después de 16 años (Elizabeth Weinberg/The New York Times)

Jaime Camil posó desnudo a los 30 años, han pasado 16 años desde que esa famosa imagen circuló y ahora que el actor tiene 46 años, recreó esta pose. Aunque la diferencia del paso del tiempo es evidente en el color de su cabello y en la cantidad de tatuajes que ahora tiene, demostró que la edad es solamente un número del que no se ha dejado vencer.

La portada de la revista Quién le dedicó su portada una vez más al actor mexicano en la edición de “Los más, más sexys”. Pero Camil no estuvo totalmente convencido desde el principio. De acuerdo con la publicación fue desde febrero que la idea de volver a hacer esta portada fue propuesta.

“La primera vez que escuché la propuesta me dio pavor, dije: ‘Ya no estoy en edad, ya soy un señor, ya tengo dos hijos’. Luego me puse a pensar y dije: ‘¿Por qué no?’”, compartió el protagonista de “Jane The Virgin” a la revista.

Pero la condición fue que le dieran tiempo al intérprete de entrenar y tener un físico envidiable, y así lo hizo. Camil no solamente se dedicó a cuidar de su cuerpo, pero se puso en manos del famoso entrenador y nutricionista Magnus Lygdbäck. Este sueco es famoso por entrenar a Gal Gadot para su papel en “Mujer Maravilla” y a Alicia Vikander (quien ganó 5 kilos de músculo) para su rol como Lara Croft.

Este fue el resultado final después de unos meses de entrenamiento (Foto: Quien)

“Para este shooting le eché mil ganas más, y aunque fue difícil cuidar mi alimentación al 100% por la pandemia -al estar encerrado en casa no hay tantas opciones- hice todo lo posible y entrené durísimo con Magnus Lygdbäck. Fue una combinación de su entrenamiento junto con el de mi coach de hace dos años, Simon Carter”, reveló a la revista.

A pesar de tener sus dudas, los resultados fueron impresionantes pues demostró que lleva una vida saludable. Y, aunado a esto, fue una forma especial de celebrar el cumpleaños de la revista.

“Es una forma muy bonita no solo de celebrar esta gran portada que hicimos y de festejar el aniversario de Quién, sino de mostrar que a los 46 años, si llevas una vida sana, te cuidas y comes adecuadamente, no hay ninguna pena en hacer una portada para demostrar que te puedes ver bien y sano”, compartió.

Aunque no pudo evitar las comparaciones en cuanto a cómo se sentía en su juventud, sin embargo, en estos momentos de su vida se encuentra cómodo con quien es.

Jaime Camil considera que su esposa es la persona más sexy del mundo (Foto: REUTERS/Maris Alejandra Cardona)

“Físicamente estaba mucho mejor antes. Me siento bien, estoy feliz, me siento listo; he estado dos meses o más preparándome. Estoy emocionado, me gusta el reto [...] No envidio nada de nadie, estoy muy satisfecho con quien soy”, explicó.

El también cantante habló acerca de lo que para él es su definición de sexy y declaró que esta palabra no solamente habla de lo físico, sino que tiene combina la mentalidad y la forma de ser de una persona. Agregó que su esposa, Heidi Balvanera es la persona más sexy del mundo.

“Ser sexy es una combinación de muchos factores y atributos. de la personalidad, de tu forma de ser, de cómo llevas tu vida. Para mí, ser sexy es mucho más que una pose[...] Llevo con Heidi 14 años, lo atractivo que yo veo ya es en otro contexto. Obviamente la camaradería que tenemos, la amistad nuestros dos hijos, este gran equipo que hacemos al ser padres. Nos protegemos mutuamente, nos queremos y nos complementamos muy bien”, expresó.

