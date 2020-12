“Te lloro, te río, te extraño, te huelo y te abrazo”: el conmovedor mensaje con el que Jaime Camil se despidió de su papá, Jaime Camil Garza

El actor Jaime Camil le dedicó un emotivo mensaje para recoradar a su padre y por qué fue tan querido entre la farándula mexicana

La muerte del empresario Jaime Camil Garza conmocionó a toda la farándula mexicana, pero fue su hijo, el actor Jaime Camil, quien le dedicó un amplio y emotivo mensaje para recoradar por qué fue tan querido su padre: “Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro”.

Si bien, el protagonista de La fea más bella ya había compartido una imagen de su padre, ahora se sinceró sobre la relación que tuvo con Jaime Camil Garza y le dedicó un enorme pensamiento en el que resaltó gran parte de la personalidad del hombre fallecido a causa de una septicemia (una infección grave y potencialmente mortal).

“Papito hermoso, gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y miéntale la madre al ‘encargado’ por este 2020, porque sin duda así te vas a llevar con él. Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro. Sé que el tiempo me ayudará a procesar que quizá ya no haya respuesta cuando diga Pa, que nadie me rasque la espalda cuando me acueste arriba de ti, pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, original, Te amo”, comentó tras el deceso de su padre, ocurrido el pasado 6 de diciembre.

Jaime Camil también aprovechó este mensaje para hablar de la cálida personalidad del empresario querido por varios personajes de la política y farándula mexicana, como Angélica Vale, Sergio Mayer y el mismo Luis Miguel.

El empresario Jaime Camíl Garza, quien prestó a Luis Miguel parte del dinero que debía al fisco.

“Mi papá era un titán, la vida siempre le quedó chiquita, todas sus experiencias las vivía al absoluto máximo y a mil revoluciones por minuto. Un 5% de sus vivencias podrían equivaler a docenas de ciclos de vida”, comnezó su extenso pensamiento a través de Twitter.

“Dejaba huella a quien lo conocía, nadie se olvidaba de él e inmediatamente lograba que esa persona lo amara inexplicablemente. Le permitía a quien fuera (bueno, siempre y cuando le cayeras bien) a entrar a su corazón y sentirte con la confianza de llamarle ‘tío’. Vamos, te ordenaba que le dijeras ‘tío’ y, mientras más te incomodara hacerlo ¡mejor!”, resaltó.

El actor resaltó las actitudes que su padre siempre adoptó para ayudar a sus amigos y seres queridos: “Su generosidad no tenía límites, si alguien necesitaba algo, fuera alguien cercano o hasta un desconocido, sabía que podía contar con Jaime Camil Garza… Y bueno, aunque no lo supiera, recibía una llamada de la nada y escuchaba a mi papá diciendo: ‘¿qué quieres?, ¿qué necesitas? ¿te pongo un avión, un médico?’, o mejor aún: ‘Ya tengo listo todo’”.

“Sabía ser amigo de verdad y siempre le buscaba el lado simpático a la vida y a las situaciones. ¡Era un bromista empedernido!, bromas buenas y pesadas, o entendías su humor o no. No había medias tintas y, si no te gustaba su humor, le importaba medio pepino. Qué manera de vivir la vida, qué envidia de la manera en la que vivió su vida. Un cabr*n hecho y derecho, con una personalidad de titanio e imparable y una galanura incomparable, ¡qué guapo, carajo! Ojalá tuviera yo un pequeño porcentaje de su debonair y su joie de vivire”, describió.

Destacó que su infancia fue maravillosa en gran parte por las experiencias que su padre propició y no por el lujo que muchos podrían pensar que tuvo gracias a las ocupaciones de Jaime Camil Garza.

Jaime Camil destacó que su infancia fue maravillosa en gran parte por las experiencias que su padre propició

“Nuestra infancia fue infinitamente privilegiada, no en cosas materiales, bueno sí, pues sería absurdo negarlo, pero más que nada en las vivencias que nos permitió tener, ¡qué bárbaro!, qué afortunados fuimos Kali, Erica, Melissa, Alexia, Jorge y yo de haberlo tenido como padre”, resaltó.

Agradeció el apoyo que ha recibido desde que se dio a conocer la muerte de su padre: “He recibido mensajes y muestras de cariño de cientos y cientos de personas, pues claro, perdí a mi Pa, pero la lluvia de mensajes, más que por el cariño y la solidaridad de toda la gente, son porque, qué bárbaro, cómo te quiere, te reconoce, te aprecia y te agradece la gente, tus amigos y los hermanos de vida que escogiste. Nadie como tú, nadie podrá dejar la huella que dejaste, ni imitar tu generosidad, tu altruismo y tu alma arrolladora”.

Jaime Camil Garza falleció el pasado fin de semana después de permanecer internado por varias horas en un hospital de Acapulco, Guerrero, a causa de un padecimiento provocado presuntamente por un virus que entró a su cuerpo por la vesícula y que complicó su estado de salud por una fuerte infección.

De acuerdo a la información difundida por la revista TVyNovelas, el estado de salud de Camil Garza se deterioró tanto que sus familiares prefirieron trasladado de emergencia a la Ciudad de México, donde falleció ante la imposibilidad de hacer más por él.

