“No moneticé esta situación”: Nath Campos hace frente a rumores sobre altos cobros por entrevistas

La influencer Nath Campo se dirigió a sus seguidores y buscó aclarar los rumores que la señalan de lucrar con la situación.

La youtuber Nath Campos rompió el silencio, luego de que un comunicador asegurara que la agencia que la representa y ella misma buscaron un beneficio económico al poner un alto precio a las entrevistas que distintos medios de comunicación buscaron concretar con ella.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Nath se dirigió a sus seguidores y buscó aclarar los rumores que la señalan de lucrar con la situación, después de que hiciera pública su denuncia en contra del creador de contenido Ricardo ‘N’, mejor conocido como ‘Rix’, el pasado 22 de enero.

“Estoy aquí, una vez más con ustedes, para aclarar algo que creí que no iba a tener que aclarar porque genuinamente pensé que era un chisme absurdo y sin importancia; sólo que ya empecé a ver a gente asegurar cosas sobre esto y que se estaba comentando en distintos lugares, varias personas me lo han mandado. Entonces quiero hablar con ustedes directamente”, comenzó la youtuber.

A la postre, la influencer negó los rumores e incluso argumentó que le parecen “unos chismes absurdos”, que no puede comprender por qué han estado circulando.

“Se ha estado diciendo que yo estoy cobrando, o que mi agencia está pidiendo dinero para que yo haga entrevistas en programas sobre toda esta situación, de estos últimos meses. Eso es completamente falso. Siguen saliendo chismes acerca de esta situación. Yo entiendo que la gente tenga curiosidad, yo entiendo que la gente esté alrededor de este tema, pero estos chismes de que estoy lucrando con esto me parecen absurdos”.

Historias de instagram de Nath Campos

Desde la red social, Nath aseguró que no ha buscado sacar provecho de la situación e incluso reveló que no ha ofrecido entrevistas sobre su caso por el pobre tratamiento que su denuncia recibió en algunos programas de espectáculos y porque “no tiene nada más que agregar” a lo ya dicho por ella misma en distintas ocasiones.

“No moneticé el video, no cobré absolutamente nada de eso, no moneticé con nada de esta situación. Jamás pedí dinero o mi agencia jamás pidió dinero para que yo diera entrevistas. Di entrevistas en algunos lugares en donde creímos que el tema se iba a manejar de una manera informativa”, continuó.

“Tuve yo un par de percances con un par de programas de este estilo que no supieron cómo manejar el tema, o que sólo están viéndolo del lado del show, del espectáculo, del morbo, y la neta es que yo no me voy a exponer emocionalmente a esa situación, ni psicológicamente. No planeo exponerme a esas preguntas”.

Fue durante el programa de Flor Rubio, Fórmula Dominical, que el periodista Gabriel Cuevas aseguró que el hermetismo de Nath respecto al caso en contra de Rix, se debía a los intereses monetarios de la agencia que representa a la youtuber.

Rocío Sánchez Azuara, Nath Campos y Mimí (Foto: IG@rocio_sazuara/@nathcampost/Facebook@mimiflansoficial)

“Pues que la agencia hambrienta, y lo digo con hache mayúscula, con letra mayúscula en Arial ciento dos, le contestó la petición a la producción de Rocío Sánchez Azuara, que la han buscado para que vaya al foro de este espacio. Y, pues, ¿qué creen? Que le dijo la agencia: ‘Nath sí va, siempre y cuando ustedes nos den una numerosa cantidad. Un detallito’”, informó el periodista.

Según lo relatado por el reportero en aquel espacio radiofónico, el equipo de producción del programa de grupo Imagen, Acércate a Rocío, así como los encargados del programa de la televisora del Ajusco, Mimí contigo, contactaron a la youtuber para hablar de su caso; sin embargo, recibieron la misma respuesta por parte de sus representantes.

“También luego pasa que las agencias son las que se comen el dinero (...). Le dijeron a la producción (de Rocío) que con gusto irían, porque argumentaron también que Mimí Contigo la ha buscado, pero que no han ido justamente (por el dinero)”.

SEGUIR LEYENDO: