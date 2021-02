El hermano de Nath Campos, busca aclarar las acusaciones de acoso en su contra (Video: Pablo Campos/YouTube)

Cuando Nath Campos habló por primera vez del abuso que sufrió, muchos la apoyaron, pero otros más le pidieron que hablara acerca del presunto acoso del que su hermano, Pablo, fue acusado. Ahora, él mismo habló acerca de las acusaciones en su contra y además de negar todo, explicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

A través de un video de YouTube, Campos habló que existen algunas acusaciones en su contra, y aunque no especificó cuáles eran, anunció que presentó una denuncia para aclarar su nombre.

“Hace unos días decidí acudir ante las instancias judiciales con la finalidad de que se pueda acreditar la veracidad de los hechos que se me imputan, ya que los mismos escalaron hacia un tema de la comisión de un delito grave”, expresó en la grabación de poco más de un minuto.

El youtuber explicó que el acoso por el que fue señalado, ha servido como arma para que algunas personas no crean el testimonio que Nath Campos dio hace un mes. El joven entonces declaró que no quiere que el caso de su hermana sea desacreditado, por lo que dejará todo en manos de expertos.

El youtuber no quiere que el caso de su hermana sea desacreditado por su culpa (Foto: Instagram de Nath Campos)

“No puedo ni debo dejar pasar esta situación, porque lo único que están logrando estas acusaciones es desvirtuar la causa de mi hermana. No voy a dejar que sigan usando esta situación para desacreditar lo que está pasando. Mi denuncia ya fue presentada, dejo todo en manos de mis abogados y de la Fiscalía General de la Ciudad de México, que es la única que puede determinar si existe o no un delito que perseguir. Con esto dejar atrás las acusaciones, limpiar mi nombre, que dejen de utilizarme como pretexto para ofender a mi hermana, para ofender a mi novia y para ofender a todos mis allegados”, agregó.

El joven también retó a quienes hicieron las acusaciones, para presentar las pruebas correspondientes, ya que esto ha afectado varias cosas dentro de su vida personal.

“Así que todas las personas que hicieron acusaciones en mi contra, asegurando tener evidencias de las mismas, deberán presentarse ante la autoridad para entregarlas. Por eso estaré compartiendo este proceso con ustedes, porque ya no puedo permitir que esto afecte mi tranquilidad emocional, mi relación, mi trabajo y mi carrera”, exigió.

Finalmente, Campos se dirigió hacia sus seguidores y les hizo saber que se encuentra tranquilo. Por otra parte, adelantó que aún seguiría trabajando en su canal de YouTube y solo cuando haya algo que anunciar, volverá a tocar el caso.

Rix fue detenido el jueves pasado (Foto: Instagram/nathcampost)

“Quiero que sepas que estoy bien, estoy tranquilo. Quiero que tú estés bien y estés tranquilo, voy a seguir subiendo videos, voy a seguir con todos mis proyectos. Solo voy a estar compartiendo cualquier actualización sobre este proceso para que este tema quede claro de una vez por todas”, finalizó.

Campos reveló este movimiento por su parte, a tan solo un día de que, Rix, el presunto abusador de su hermana fuera detenido.

La FGJCDMX informó a través de un comunicado que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales logró que el ex influencer de 29 años fuera vinculado por un juez de control por el delito de violación agravada en grado de tentativa. Y, como medida cautelar, se le determinó prisión preventiva oficiosa, sin derecho a libertad bajo fianza.

