“Era como un cuento de hadas”: Erika Buenfil reveló cómo intentó conquistarla Luis Miguel

La actriz Erika Buenfil recordó como fue su romance con el cantante Luis Miguel durante su juventud. De acuerdo con la famosa Tik Toker, este era tan detallista que salir con él parecía ‘un cuento de hadas’. Dijo en entrevista en el programa Neta Divas que la experiencia la hacía sentir parte de uno de los famosos videoclips del Sol.

Al ser cuestionada sobre si Luis Miguel podría ser considerado el hombre perfecto, esta dijo que era muy joven para verlo de esa manera, sin embargo, aseguró que este ponía empeño en cada una de sus citas. Incluso tenía el detalle de interpretar canciones que fuesen las favoritas de Buenfil tan pronto se enteraba.

“Pues así que digas el hombre perfecto, solo diré que no fui su novia pero tuvimos nuestros queveres, es un caballero. Sí es una persona perfeccionista, muchísimo, si lleva una continuidad perfecta en la parte de la conquista, todo el tiempo parece que está haciendo un videoclip”, dijo sobre su satisfactoria experiencia y el escarceo del cantante, que aunque breve, Buenfil afirma que ha sido de sus mejores vivencias.

Abundó que lo que más recuerda de salir con el famoso intérprete era que en cada ocasión tenía detalles para ella, lo equiparó salir con un príncipe azul, al grado de que ella creía que podría ser montaje la experiencia, sin embargo, dijo que él era así de manera natural.

Erika Buenfil posando en bikini en Acapulco (Foto: Instagram / @erikabuenfil50)

Como si se tratase de alguien que nunca sale de los sets de grabación y que tuviera todo listo con anticipación, así como en los estudios y en otros de los proyectos del cantante. “La iluminación perfecta, el recibimiento perfecto, parece un príncipe azul. O sea, mete el elemento sorpresa, todo lo que comentas era material para sorprendente, dices, en ese momento me gusta algo. Después hasta pone un piano y pone a cantar a todos. Si decías que te gustaba Sin Bandera, entonces un día después buscaba el lugar para cantártela”, recordó como fue precisamente uno de esos momentos que le parecían irreales.

Por otro lado, explicó que era alguien sumamente apuesto que no necesitaba otra cosa, aun así, daba ese extra en sus citas. “Ese tipo de detalles eran perfectos, siempre huele bien, siempre anda bien vestido, siempre es un príncipe, un día fui a Acapulco, fui a una de eso sus casa, me manda a alguien. Cuando llego a su casa, él ya está recargado sobre un coche blanco, tiene una buena camisa y el pelo todo arreglado”, dijo en entrevista Buenfil.

Las conductoras del programa, especialmente Natalia Téllez, le argumentó que ningún hombre puede ser así, y que eran momentos que le parecían muy difíciles de creer. Aunque este comentario fue rápidamente apelado por Buenfil. “Yo sí me creí el momento y todo lo que pasaba, para mí era muy real lo que viví el momento perfecto, era con Iluminación y música todo el tiempo, somos uno mismo, hasta la lluvia era bonita, era un cuento de hadas, ¿y qué?

Luis Miguel (Foto: Twitter@cristinawsalido)

La actriz contó que conoció a Luis Miguel en uno de sus conciertos en Monterrey, al que también asistió su madre. Aunque, no era seguidora de su música, decidió asistir porque no quería quedarse sin ver el show: “No me quería quedar sin ver a Luis Miguel. Era muy curioso. Sí sabía del impacto y lo que era Luis Miguel, pero hasta ahí. No me había dado cuenta que él me había visto en el escenario cuando yo hice este movimiento (levantar la mano para saludar), pero para saludar al músico”, agregó.

