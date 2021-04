A qué famosa estrella del rock intentó emular Luis Miguel en su infancia, por orden de Luisito Rey

Luis Miguel inició su trayectoria a inicios de los 80 y fue desarrollando su propia imagen al paso de los años (Foto: Twitter@cristinawsalido)

La carrera de todos los cantantes se constituye también, además de talento y una personalidad que los haga únicos, de un estilo que los identifique con el público, casi como crear un personaje que los acompañe durante toda su trayectoria.

Uno de los cantantes de música en español más importantes de los tiempos actuales es Luis Miguel, quien además de haber conquistado al público con una melodiosa voz, también sedujo a sus fans con un estilo particular al bailar y una indumentaria que lo caracterizan completamente.

Desde muy chico, cuando su padre Luisito Rey lo lanzó a la fama, Luis Miguel se mostró ante la audiencia con un estilo muy propio y un look innovador para un cantante infantil. Era el inicio de los años 80 y el pequeño “Luismi” aparecía en los escenarios vistiendo llamativos trajes entallados, metálicos y el pelo largo, sello que lo acompañó por varios años.

Luis Miguel, como su padre, debutó como artista siendo un niño (Foto: Archivo)

Pero, además de su identificable imagen, el cantante de Ahora te puedes marchar mostró desde chico un ritmo inconfundible al bailar y una manera de acicalarse su larga melena que con el tiempo se volvieron su “marca registrada”, la que encantó a miles.

Ahora, a cuatro décadas del lanzamiento de Luis Miguel, una persona del que entonces era su equipo, narró cómo surgieron sus bailes y movimientos, además si estos se originaron de manera espontánea y natural o más bien obedecieron a una estructurada estrategia de mercadotecnia.

Su madre Marcela Basteri ayudó al diseño y confección de sus primeros vestuarios (Foto: Archivo)

Fue Ernesto Gilabert, quien fuera el director artístico y personal de Luis Miguel, que reveló los inicios de los movimientos de “El Sol”.

“Acicalarse el cabello. Todo empezó con regaños de Luis Rey para con su hijo. Porque Luis Miguel tenía una melena, ya sabes, como de honguito, cabello largo y a cada rato él se acicalaba el cabello y lo hacía constantemente. Su padre, con esa personalidad que tenía, pues le reclamaba: ‘coño, niño Micky, déjate ese cabello, te voy a cortar el pelo’ y ya sabes”, narró para el programa De primera mano.

El director artístico evitó que Luis Rey cortara la larga cabellera de Luis Miguel porque al entonces niño le gustaba tenerlo largo y lucirlo en sus presentaciones. Fue entonces que a Ernesto se le ocurrió aprovechar la situación y convertir el tic y las muletillas de Luis Miguel en un sello artístico sobre los escenarios.

Luis Miguel hizo de la melena larga y alborotada uno de sus sellos distintivos (Foto: Twitter@cristinawsalido)

“Yo hablo con Luis Rey y le digo que lo deje ser, de hecho eso que podría ser para él un defecto o una cuestión negativa, el acicalarse el cabello, que lo dejara ser, eso se podría convertir en un gancho: yo le llamo gancho a ese tipo de movimientos que causan interés en la gente”, añadió.

Fue así que Gilabert notó movimientos distintivos en las maneras de Luis Miguel: “Destaqué muchas cosas de su personalidad a través de conocerlo, primero platicábamos mucho, yo le dejaba jugar en las sesiones que teníamos”.

Y fue jugando que el director descubrió los reflejos naturales que se convertirían en los ademanes emblemáticos del cantante: manotazos y patadas al aire.

Luisito Rey fue muy influyente en la vida de su hijo y, siempre controlador, buscaba para él una imagen similar a la de Elvis Presley (Foto: Archivo)

“Se llegó a dormir en mi casa Luis Miguel junto con Alejandro (su hermano). Un día llega Marcela y me pide que si se podían quedar porque ellos tenían un compromiso, me imagino que no podían estar los niños. Dije ‘claro que sí’, por la confianza que nos teníamos. En algún momento hizo el movimiento de descubrirse el hombro con un saco, lo repitió muchas veces y se convirtió en un sello distintivo de Micky”.

Pero Luisito Rey tenía otra cosa en mente: él buscaba que su hijo fuera una suerte de versión infantil del “rey del rock”.

Luis Rey me direccionó a que tenía que hacer un trabajo parecido a Elvis Presley. Que se pareciera mucho en sus movimientos, en sus vestuarios.

Luis Miguel llegó a estrenar vestuarios similares a los que usaba el cantante estadounidense Elvis Presley (Foto: EFE/Archivo)

Al notar que el equipo buscaba emular el estilo de Elvis, un directivo regañó a Gilabert: “Me dijo que no estaba bien lo que estaba haciendo, que el artista era Luis Miguel”, por lo que su personalidad se impuso también en su vestuario:

“Veía muchas películas de piratas y de soldados franceses, ingleses de aquellas épocas, ahí se me ocurren sus primeros diseños, de soldadito, esos son diseños míos”, recordó el hombre que ayudó a definir la imagen de Luis Miguel.

