Día del Taco: Aracely Arámbula mostró su habilidad para preparar el platillo

Infobae

De la actuación a la cocina, Aracely Arámbula mostró a sus miles de seguidores su amor por la comida y en especial por los típicos tacos mexicanos. En este día que se celebra el Día Mundial del Taco, gritó a los cuatro vientos “Viva México” mientras preparaba un platillo junto al chef Rurik Salazar.

Fue por medio de sus redes sociales donde la actriz, quien da vida a La Doña, presumió su arte para la comida, siempre aconsejada del profesional. Con una filipina blanca, Arámbula presumió su don para hacer tortillas de maíz azul y natural, a las que agregó una hoja de epazote antes de llevarlas al sartén.

“Familia preciosa, saludándolos con mucho amor. Estoy aquí con mi gran amigo el chef maravilloso Rurik en el día mundial del taco para hacerles esta receta espectacular que ya huele delicioso”, se escuchó diciendo al principio del video que subió a sus redes sociales. “Tú sabes, sí pica en mucha cantidad, yo ya me siento muy chef, pero la verdad estoy aprendiendo”, continuó divertida.

Infobae

“El taco tiene que ser con la mano, si no no es taco”, dijo al probarlo antes de brindar –con comida y con un trago- por la salud de sus fanáticos. “Es un manjar”, señaló sobre el resultado, luego de que los tacos al pastor que elaboró desde cero fueran degustados por ambos.

A inicios de este año, Aracely Arámbula paralizó las redes al demostrar que a sus 46 años está en su mejor momento con unas atrevidas fotos al desnudo. En las imágenes, donde quedó claro que no le teme al paso del tiempo, se dejó ver sin ninguna prenda, por lo que rápidamente se convirtió en tendencia nacional y fue elogiada con comentarios que hicieron hincapié en su belleza.

“Por un 2021 lleno de salud, abundancia y bienestar mi Arafamilia bella. Que su trabajo no se confunda con su vida ni tampoco el valor de las cosas con su precio, que no se crean más que nadie, porque, solo los ignorantes desconocen que no somos más que polvo y ceniza”, escribió en aquella ocasión.

A principios de año, Arámbula revolucionó Internet luego de posar para unas sensuales fotografías (Foto: urielsantanafoto / Instagram)

Durante la pandemia causada por la COVID-19, la ex esposa de Luis Miguel se ha acercado a sus seguidores con enlaces en vivo, donde responde a sus preguntas y comparte sus vivencias diarias. Hablar o mostrar sus momentos es algo que le gusta a la actriz, por lo que hace poco expresó su dolor al perder a dos seres queridos en una semana: Cepillín y un primo cercano.

“Ha sido una semana difícil. Triste con la partida de seres muy amados como saben mi adorado @cepillintv y la partida de un primo muy muy querido. Quiero darles las #Gracias por tantos detalles hermosos que siguen llegando y por sus mensajes que me reconfortan el alma. Les hago este video aunque he estado muy triste. Su cariño me da fuerza”, argumentó quien ha participado en proyectos como La Patrona, El Señor de los Cielos y Cañaveral de Pasiones.

Aracely fue la primera en apoyar económicamente al payaso de la televisión cuando fue hospitalizado por un fuerte dolor en la columna vertebral, producto de lo cual tuvo que someterse a una cirugía en la espalda antes de fallecer de un paro respiratorio producto de un diagnóstico cancerígeno.

SEGUIR LEYENDO: