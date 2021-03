Por qué Bárbara de Regil estalló cuando le preguntaron sobre José Manuel Figueroa

Hace poco le volvieron a preguntar a Bárbara de Regil por un rumor donde la involucraron con José Manuel Figueroa (Foto: Cuartoscuro)

Bárbara de Regil pasó un momento incómodo hace unos días luego de que fuera abordada por reporteros en el aeropuerto. En esa ocasión le preguntaron varios temas que estaban en boga y que la relacionaban; uno de ellos fue el actor y cantante José Manuel Figueroa.

Y es que una reportera no sólo le preguntó sobre un supuesto romance que sostuvo con el intérprete, sino que también quiso indagar sobre Joan Sebastian, quien era padre de Figueroa, y su supuesta faceta de suegro. Tal como ocurrió en el pasado, Bárbara negó que tal noviazgo existiera alguna vez y pidió, notoriamente fastidiada, que no le preguntaran “tonterías”. Ahora explicó por qué tuvo esa reacción.

No hay que olvidar que en 2013 un medio de espectáculos esparció el rumor de que la actriz de Rosario Tijeras y el intérprete de Tierno Pecado eran pareja. Incluso mostraron una serie de fotografías donde supuestamente captaron a los dos muy románticos. Sin embargo, tanto Bárbara como José Manuel negaron tal información.

Bárbara de Regil pasó los últimos días en Quintana Roo para descansar antes de trabajar de lleno en su nueva novela (@barbaraderegil)

La ahora influencer tuvo que explicar en reiteradas ocasiones que su interés hacia José Manuel se limitaba sólo a lo profesional y, en todo caso, en un aspecto amistoso. Por su parte, el actor coincidió en que ni siquiera tenían una relación cercana, pero que tenía cierto interés hacia Bárbara para que participara en alguno de sus videos musicales.

Aunque el rumor de aquella época fue rápidamente desmentido, Bárbara tuvo que revivir el tema en estos días. En esa entrevista (recuperada por Sale el Sol), la actriz tuvo que ser directa: “¡No! ¡(Joan Sebastian) No fue mi suegro! No fue mi suegro, no inventen. No. Yo no tuve ninguna relación con José Manuel Figueroa. Yo estoy casada hace siete años. No, no manchen”.

Ahora, en una entrevista para varios medios y recuperada por el canal de YouTube de Edén Dorantes, Bárbara tuvo que explicar por qué no soporta que le hablen del tema: “¡Porque nada qué ver!”, expresó. “Me parece tonto que pregunten cosas... O sea, llevo siete años con mi marido y me preguntan por algo estúpido”.

La actriz no ha dejado de insistir que ha estado casada con Fer Schoenwald por más de 7 años, por lo que le parece ilógico que le mencionen el tema de José Manuel Figueroa (Foto: Instagram@ferschoenwald)

Quiso dejar en claro que, en realidad, no le molestó que le hablaran del tema; procuró reiterar que simplemente le parecía algo sin sentido. “No me molesté, pero le dije (a la reportera) ‘No preguntes tonterías’. La que se molestó fue ella porque dijo ‘¡No son tonterías!’”.

Resaltó que era irrelevante que le preguntaran por algo que pudo haber ocurrido o no hace 10 años. De ahí que hablara directamente sobre José Manuel Figueroa: “O sea, si no hablé de él en un momento, que fue un muy buen amigo, menos lo voy a hablar ahorita... ya lo estoy haciendo, f*ck”, dijo a modo de broma.

La actriz fue directa al decir que tampoco estuvo de acuerdo con que pusieran en libertad a Eleazar Gómez (Captura: Archivo)

En otros temas, se le pidió a la actriz su opinión sobre el caso de Eleazar Gómez, quien recientemente fue puesto en libertad condicional. Esto luego de que pasara 5 meses en el Reclusorio Norte tras haber sido denunciado por violencia intrafamiliar al agredir físicamente a su ex-novia, la modelo Tefi Valenzuela.

Cuando le explicaron la decisión del juez a cargo del caso, Bárbara volvió a ser franca: “Pues tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué te puedo decir? La violencia hacia la mujer es asquerosa y a mí me daría miedo ser él y que me den libertad, pues porque está cañón, ¿no?”.

De este modo, Bárbara mencionó que está a favor de que las mujeres alcen la voz cuando están en una situación de abuso (de cualquier tipo) con sus parejas sentimentales. De lo anterior, mandó un mensaje claro: “Nunca te quedes. Hay focos rojos que tienes que saber. O sea, ubica los focos rojos. El gritito, el insulto es foco rojo de que, gü*y, esto va a empeorar, no hay manera. Y vete de ahí”.

