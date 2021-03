Bárbara de Regil enfureció por preguntas sobre su pasado con José Manuel Figueroa

En 2013, Bárbara de Regil y José Manuel Figueroa se vieron envueltos en un supuesto romance (Foto: Cuartoscuro)

La actriz e influencer Bárbara de Regil no pareció nada contenta con que mencionaran polémicas del pasado en los que se vio envuelta. En esta ocasión no pudo mantenerse tranquila cuando le preguntaron sobre el cantante José Manuel Figueroa.

En 2013, un medio de noticias de espectáculos soltó la bomba: al parecer la protagonista de Rosario Tijeras estaba envuelta en un romance con el hijo de Joan Sebastian, con quien, supuestamente, pudieron captarla muy romántica en unas cuantas fotos.

Y es que por entonces aquel rumor tomó tanta fuerza que fue necesario preguntarle en varias ocasiones a los involucrados la veracidad de este romance. Bárbara negó rotundamente cualquier tipo de acercamiento que no fuera profesional o, máximo, amistoso con el cantante; mientras que este también apoyaba que no tenían un romance.

Bárbara de Regil siempre ha negado que tuvo algún acercamiento romántico con José Manuel Figueroa (IG: barbaraderegil)

Sin embargo, admitía que Bárbara le parecía una mujer muy atractiva y por la cual estaba interesado, pero para un proyecto: quería que saliera en uno de sus videos musicales. Fue en entrevista de hace años para el extinto programa No lo cuentes que Figueroa aclaró la situación:

“Es una persona que admiro. Es jefa de familia. Es una niña... ¡una mujer!, una actriz una persona que ama su trabajo. Es una mujer que es apasionada de la vida como yo. La verdad le mando un beso y ojalá ese tipo de chismes no me la espanten para poder que participe conmigo en el proyecto que quiero lograr con ella”.

Ahora, a más de 7 años desde que empezaron esos rumores que rápidamente fueron desmentidos, reporteros preguntaron a la influencer sobre esta supuesta relación y, además, sobre cómo era Joan Sebastian como suegro. La entrevista fue recuperada por Sale el Sol y Bárbara no pudo esconder su desconcierto por la pregunta: “No, no, no... Hay que ser profesionales, por favor. No. No pregunten tanta... tanta tontería. No sean así”.

José Manuel Figueroa reconocía que Barbara le parecía atractiva, mas nunca tuvo una relación con ella(IG: josemanfigueroa)

Al insistir sobre el trato que pudo haber recibido de su “suegro”, el ahora fallecido Joan Sebastian, Bárbara insistió con mayor molestia que no tuvo nada con José Manuel y que el intérprete de Tatuajes no tuvo vínculo alguno con ella. “¡No! ¡No fue mi suegro!”, expresó fastidiada. “No fue mi suegro, no inventen. No. Yo no tuve ninguna relación con José Manuel Figueroa. Yo estoy casada hace siete años. No, no manchen”.

En otros asuntos, se le cuestionó a Bárbara sobre su opinión respecto a su propia proteína. El año pasado la influencer de fitness sacó a la venta una proteína que, aseguró, era bastante útil para el cuidado del cuerpo; sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a ser criticada por internautas.

Incluso un youtuber, que se presentó como nutriólogo deportivo y entrenador fitness, aseguró que la proteína no sólo era cara, sino que, además, era probable que ni siquiera contara con los permisos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para su venta y distribución. Estas y otras críticas asediaron el producto de la actriz.

Pero tampoco pareció preocupada por ello y, de hecho, aclaró que su proteína está avalado. “Mi proteína está avalada por Cofepris y tengo permiso de la FDA para vender en Estados Unidos. Todo lo demás es puro show, acuérdate que el payaso no muere si en el circo le aplauden”.

Bárbara de Regil se confesó respecto a una cirugía estética que se hizo en los senos y que salió mal (Foto: Archivo)

Bárbara de Regil reveló que le pusieron implantes usados

Hace no mucho la influencer, a través de historias de Instagram, contó un episodio traumático en su vida: cuando decidió hacerse una operación de aumento de senos que le costó mucho más caro. De acuerdo con Bárbara, aquel procedimiento se lo hizo por falta de amor propio, pero que no tardó en comenzar a sentir mucho dolor en el área del busto, por lo que tuvo que ir a revisión médica de emergencia.

“El doctor me dijo ‘te tenemos que operar mañana, ya’... cuando me operan, me estoy recuperando y me dice ‘no vas a creer lo que encontré... tus implantes son usados’”, recordó la actriz. Luego de ello, tuvo que someterse a otras cuatro cirugías reconstructivas para remover todo el gel que se le pegó a la piel. “Tengo lleno de cicatrices las bubis, pero lo que me importa es que estoy sana, viva y bien”, añadió.

SEGUIR LEYENDO: