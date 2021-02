El calvario de Bárbara de Regil después de que le pusieron unos implantes usados en el busto: “El gel se pegó a mi piel y se me infectó todo”

La actriz fue sometida a varias cirugías estéticas para reparar los daños de la primera intervención

Bárbara de Regil, como tantas otras mujeres, padeció los embates de las malas prácticas de médicos cirujanos poco éticos. La actriz relató el calvario que vivió por unos implantes de mala calidad que le pusieron en el busto hace varios años y que le trajeron graves consecuencias.

La protagonista de Rosario Tijeras compartió el duro momento a través de su cuenta de Instagram, donde destacó la importancia de privilegiar el amor propio antes de someterse a procedimientos estéticos de dudosa calidad.

La famosa mexicana, reconocida por sus enseñanzas fitness y de superación personal, aceptó que decidió operarse el busto porque no se quería lo suficiente, aunque todo se le complicó varios años después, cuando descubrió las secuelas que los implantes le provocaron a su cuerpo.

“Cuando yo estaba en la adolescencia me decían ‘La plana’ porque no tenía bubi, me traumaba, me lastimaba y me daba muchísima inseguridad... cuando crecí, a la primera oportunidad que tuve, porque nadie me enseñó a amarme como soy, me metí a un quirófano a operarme las bubis... todo salió mal con mi operación”, comentó desde sus historias de Instagram.

De Regil destacó que jamás investigó al doctor que la operó, pero decidió continuar con el “arreglito estético” porque siempre confía sobremanera en las personas, lo que años después derivó en un mal mayor. El procedimiento comenzó a molestarle y presentó dolores severos en el área del busto, por lo que tuvo que ser intervenida de emergencia.

“El doctor me dijo ‘te tenemos que operar mañana, ya’... cuando me operan, me estoy recuperando y me dice ‘no vas a creer lo que encontré... tus implantes son usados’”, escuchó del médico cirujano que la ayudó en el proceso.

Bárbara relató que el médico le puso unas prótesis que ya habían sido usadas en alguien más, aunque a ella se las cobró como nuevas.

“Tuve cuatro cirugías más, esto porque estuvo tanto tiempo el gel pegado a mi piel que se me infectó todo por fuera. Tuve muchas infecciones, las cirugías eran para reconstruir, cicatrizar, mil cosas que a mí me daba mucho nervio cada que entraba (al quirófano)”, dijo en el video que publicó en sus redes sociales.

“Tengo lleno de cicatrices las bubis, pero lo que me importa es que estoy sana, viva y bien”, añadió.

Recalcó que no está mal someterse a una operación estética

Recalcó que no está mal someterse a una operación estética, pero antes de hacerlo se debe corroborar toda la información de los encargados de atender tu cuerpo.

“Yo paso las cirugías, me da un montón de miedo, como se lo podrán imaginar. De cirugías quedé out, ni una, no quiero, me da mucho miedo meterme a una cirugía. Pero tengo familiares y amigas que se las han hecho con gente experta y todo sale bien”, concluyó.

La famosa destacó que no amarse suficiente la llevó en primera instancia a someterse a la operación en el busto, por lo que no dudó en hablar más sobre el tema desde sus redes sociales.

“Mi mamá no me enseñó a amarme y entonces creces pensando que no eres suficiente, que mis defectos los ven todo mundo y muchas cosas más que no son ciertas. Nadie se da cuenta de tus defectos, lo que tú pienses es lo que vas a crear, es el mundo que vas a vivir”, aseguró.

Bárbara de Regil no es la única famosa que ha padecido por los estragos de las operaciones estéticas. Michelle Renaud, Lyn May, Lorena Herrera, Alejandra Guzmán, entre otras, han tenido que someterse a otras operaciones para reparar los daños que quedaron en su cuerpo después de que le hicieron algún procedimiento fallido.

