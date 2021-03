“Pensé que me estaban raptando”: Adriana Fonseca reveló su amarga experiencia en su primer viaje a Las Vegas

Adriana Fonseca vivió un aterrador momento en Las Vegas, cuando creyó que un taxista iba a secuestrarla (Foto: Instagram / @adrianafonsecaoficial)

Una de las experiencias que más aterrorizó a Adriana Fonseca en el pasado fue la que vivió hace unos años en la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, cuando un conductor de un taxi entendió mal su profesión y la llevó a un motel.

El mal manejo del inglés que manejaba la actriz en esos años -incluso ha denunciado que recibió burlas por su acento en castings- fueron la principal razón para quien participara en proyectos como Contra viento y marea y Pueblo chico, infierno grande tuviera un mal e inolvidable momento, pues no pudo entender y seguir la comunicación con el hombre, a quien le decía que sí a todo, y por lo que luego creyó que la secuestraría.

“Me subo con unos microshorts porque era verano y yo a doc al verano, a la moda, le doy la dirección, me empieza a hacer preguntas y le empiezo decir a todo: yes, yes, yes. Platicando que esto que el otro, el clima y eso, me hace una pregunta y en eso yo ‘muy bilingüe’ respondiéndole que sí. Me dice: ‘are you a whore?’, en español ‘eres una pu…?’, así”, relató Fonseca por medio de un video en su cuenta de Instagram.

"Empecé a gritar, empecé a llorar, me la estaba pasando muy mal. Yo pensé que me estaban raptando", dijo Adriana sobre la experiencia (Foto: Instagram / @adrianafonsecaoficial)

Ante la afirmación de Fonseca -quien no entendió la pregunta y creyó que se refería a si la estaba pasando bien en la ciudad estadounidense o si había ganado algo de dinero en los casinos para ir de compras-, de repente la actriz vio que el conductor se había parado en un motel, lo que la hizo reaccionar de inmediato.

“Empecé a gritar, empecé a llorar, me la estaba pasando muy mal. Yo pensé que me estaban raptando, o sea, me imaginé lo peor en ese momento. Entonces ahí como pudimos a señas, a gritos, llanto y el señor asustadísimo me medio entendió y salimos de ahí”, recordó para sus miles de seguidores.

Esa experiencia fue muy fuerte para ella y la califica como el primer choque cultural que tuvo en Estados Unidos, país al que se mudó después. “Así de ingenua y pues por no hablar el idioma como Dios manda”, aseguró.

El año pasado, con motivo del festejo de su cumpleaños número 41, la actriz se sinceró en sus redes sociales sobre algunos de los momentos más complicados de su vida, como estar a punto de morir por un virus y perder a un bebé, lo que la dejó imposibilitada para tener hijos de manera natural.

"Me dice: ‘are you a whore?’, en español ‘eres una pu…?", recordó Adriana Fonseca (Foto: Instagram / @adrianafonsecaoficial)

“En el 2009 me tocó vivir una infección que casi me quita la vida (los virus son mortales, tanto de actitud como físicos). Me hicieron 7 operaciones para salvarme la vida. Me siento fuerte para contarlo, porque lo superé en silencio y trabajé mi autoestima yo sola. Ya habrá tiempo de detalles”, explicó en relación a la suerte que ha tenido.

Fonseca dijo sentirse en un momento jovial tanto en alma como en actitud, por lo que también confesó las secuelas que le trajo la pérdida de un bebé.

“Sin hijos, si; perdí uno que me impidió volverlo a hacer de forma natural, aún así me siento muy realizada, creo que la realización de un ser humano es algo individual, tengo tanto para dar a los demás, confío en que si Dios quiere y te toca te toca; me tocará; creo en la ciencia y los avances...”, refirió.

SEGUIR LEYENDO: