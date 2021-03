“Con todo el dolor del mundo”: Raúl Araiza confirmó el rompimiento con María Amelia Aguilar

El actor dio por terminada su relación con María Amelia

El presentador Raúl Araiza confirmó los rumores sobre la separación de su novia, la psicóloga María Amelia Aguilar después de un año de relación.

El presentador estuvo casado durante 24 años con su manager Fernanda Rodríguez, con quien procreó a dos niñas, Camila y Roberta. Unión a la que pusieron fin en el año 2019 debido a una decisión mutua. Tiempo después inició un romance con la especialista que también trabajó en Hoy.

Sin embargo, parece que el amor duró muy poco, pues el actor de 56 años de edad confesó que la relación amorosa que tenía con María Amelia terminó debido a cuestiones de trabajo y no por una infidelidad como se dijo.

De acuerdo con una entrevista que dio para TV Notas, el hijo de la actriz Norma Herrera manifestó las verdaderas razones por las cuales decidió concluir el noviazgo que tenía con su pareja con el fin de evitar que se sigan esparciendo especulaciones.

Raúl Araiza y su novia María Amelia Aguilar (IG: negroaraiza)

Según su explicación, el rompimiento ocurrió por mutuo acuerdo dado que los tiempos y lugares en donde tenían que estar los dos ya no eran compatibles.

“Te lo confirmo. No hubo terceras personas ni abusos. El motivo principal por el que ambos tomamos esta decisión fue mi trabajo. Claro que no puedo echarle la culpa a lo que me da de comer, pero esa es la razón”, expresó el actor.

Cabe mencionar que la carga laboral de Raúl Araiza es ardua, pues además de ser parte de uno de los matutinos más vistos a nivel nacional, también forma parte del elenco de la telenovela La Desalmada y del programa televisivo Miembros al aire.

Motivo por el cual tanto sus compañeros como los fans del programa Hoy cuestionaban si el actor podría cumplir al 100 por ciento con todos sus compromisos. En relación a su distanciamiento, respondió que María Amelia lo conoció con los difíciles horarios que implica trabajar en los medios por lo que ya sabía su situación.

Cumplieron un año de relación el pasado 28 de febrero (Foto:@negroaraiza/Instagram)

“Yo soy un actor y conductor, un godín de la televisión”, dijo.

Sin embargo, a pesar de que se encontraban en un buen momento, esta posición dejó a la pareja con poco tiempo para estar juntos. Así que, después de una plática profunda, acordaron que era mejor dejar su relación.

“Nos sentamos a platicar sobre la situación laboral y personal actual de ambos, pues tomamos decisiones que ya no nos permitían estar tanto tiempo juntos. Acabábamos de cumplir un año de novios, todo iba bien, con problemas normales, pero lo del tiempo era algo muy importante y con todo el dolor del mundo y el amor que nos tenemos, decidimos que lo mejor era terminar la relación”, explicó para la televisora.

El actor de Cadenas de amargura está pasando por un momento complicado, así lo dejó ver a través de su cuenta de Twitter con la siguiente frase: “Soltar, algo fácil de decir...¡difícil de cumplir!, rico sábado”.

Raúl Araiza y su hija (Foto: @negroaraiza/ Instagram)

Al terminar su matrimonio con Fernanda Rodríguez, el conductor dio la noticia en su programa matutino, en donde se expresó muy bien de su ex esposa agradeciéndole todo el apoyo y amor que le brindó cuando estuvieron juntos, sobre todo, porque le dio a sus dos únicas hijas.

“Sobre todo es madre de mis hijas y es la mujer que más he amado y amaré toda mi vida; la más importante en toda mi historia. Soy por ti, Fernanda”, declaró conmovido.

Ahora, en torno a su reciente ruptura, se expresó de la siguiente manera de quien fuera parte de su vida y compañera con la que compartió esta cuarenta.

“María es una mujer de tiempo y constancia y por fortuna tuvimos mucho porque nuestro noviazgo empezó prácticamente en la pandemia y esto nos encerró a vivir juntos y disfrutarlo más, pero a mí el tiempo ya se me acabó”, confesó.

