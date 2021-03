“Le pegué sin querer y escupió sangre”: Raúl Araiza recordó la caída de su hermano

Raúl Araiza, conductor de Hoy (Foto: Instagram/negroaraiza)

Durante la emisión del programa Miembros al aire que se transmite por el canal Unicable, los hermanos Araiza recordaron la aparatosa caída que sufrió Armando mientras tenía temperatura alta.

El conductor de Hoy, Raúl Araiza, contó entre risas un delicado momento de su vida, asegura que aunque en la actualidad sea una anécdota más, fueron minutos angustiantes porque Armando, su hermano, había caído 12 metros hasta el piso, el conductor fue quien habló durante más tiempo pues su hermano no recuerda del todo los hechos ocurridos.

“Le dio un delirium tremens que es como una fiebre muy alta. Yo me iba a ir al Magazine y estábamos solos, no estaba mi mamá y mi papá estaba en su depa, pues estaban mis padres divorciados.” explicó. Cuando Raúl regresó a su casa notó que su hermano estaba actuando muy raro.

Raúl Araiza recordó que llegó a dormir a su cuarto pero de pronto alguien le encendió la luz, describió que su hermano estaba muy fuera de sí e imitó su respiración agitada, aseguró que Armando no recuerda nada de eso pues lucía bastante perturbado.

El Burro Van Rankin y Armando Araiza durante el programa Miembros al Aire (Foto: captura de pantalla de Instagram @miembrosalairetv)

“Me levantó pero yo no venía tan p*do y le dije: ‘¿Qué te pasa?’” explicó Araiza, luego continuó el relato contando que Armando comenzó a subir las escaleras que llevaban hacia la terraza de su casa en un estado inconveniente.

“Se baja corriendo, son tres pisos más la terraza, estaba agarrado de la reja en este delirio. Se vuelve a subir, me empuja y le digo: ‘Ya, aliviánate’. Se sube él, la muchacha y yo y como está la terraza hay vidrios, de repente veo que avienta a la muchacha, yo no alcancé a subir”, recordó que no sabe qué es lo que estaba viendo o imaginando su hermano pues tenía la fiebre muy alta.

Después de que su hermano rechazó la ayuda de la personal de servicio, Raúl Araiza recordó que ella gritó ¡Se cayó, se cayó!” y cuando Araiza se dio cuenta, ya había bajado a ver a Armando, quien no se movía.

Armando y Raúl Araiza en el programa Miembros al Aire (Foto: captura de pantalla de Instagram @miembrosalairetv)

En medio de su preocupación Raúl Araiza recordó que le hablaba por su apodo: “Yo le decía: ‘Gordo, gordo’. Fue un momento traumático, yo le pedía a Dios que no se lo llevará, no aquí. Le pegue en el cuerpo, sin querer, y ahí escupió sangre”.

Después del golpe de desesperación, Araiza llamó a la ambulancia para que su hermano fuera asistido por personal médico y le habló a su papá, sin embargo no lo dejó que se acercara y tapó a Armando.

“El hecho de que yo fuera tan flaquito me ayudó por el peso de la caída. Caigo con los pies, la pelvis y la cabeza”, añadió Armando Araiza, después mencionó que debido a esa caída quedó afectado su lado derecho del cuerpo y que incluso está un poco ciego de ese lado. Posteriormente los hermanos se levantaron y se pusieron a jugar a adivinar cuál es el punto ciego de Armando, ya que Raúl Araiza solía jugar así con su hermano.

Galilea Montijo, Raúl Araiza y Andrea Legarreta en el foro de "Hoy" (Captura de pantalla)

En los primeros días de Marzo Raúl Araiza se ausentó del programa que conduce, así que para evitar especulaciones sobre el motivo de su ausencia en Hoy, el presentador Raúl Araiza compartió el porqué de su falta durante algunos días a la emisión matutina de Televisa. “Tuve una gastroenteritis, pero pues me mandan ya sabes... a sobredosis”, comentó Araiza en una entrevista publicada en el canal de YouTube de Eden Dorantes.

Con sobredosis, quizás pensó en referirse a rehabilitación, pues también bromeó con que ya lo estaban mandando a cortarse un brazo. Ya fuera de broma, Araiza explicó que durante su ausencia del programa no la pasó tan bien. “No (descansé) mucho porque sí sufrí, porque sí me sentía mal. Todos tenemos derecho a enfermarnos, pero está bueno que pongan lo que sea”.

