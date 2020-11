“Fue el primer hombre en mi vida”: Consuelo Duval elogió a Raúl Araiza y habló sobre su breve romance

La actriz y conductora Consuelo Duval pasó por momentos complicados durante los primeros meses en los que se dio la cuarentena por COVID-19, sin embargo lo que cambió su carrera fue cuando ingresó en proyectos como Netas Divinas y ¿Quién es la máscara?, lo que ha hecho que retome las actividades y recuerde a quienes le ayudaron en su carrera, como fue el caso de Raúl “El Negro” Araiza.

Duval aseguró que Raúl Araiza fue uno de sus pilares cuando ingresó en Televisa, a tal grado de que calificó al actor como “el primer hombre en su vida” ya que ambos tuvieron una relación durante sus primeros años en la televisora. Según contó Duval, tenía la necesidad de cursar la preparatoria, mientras participaba en el teatro y además trabajaba como recepcionista en Televisa. Así lo dijo en una entrevista hecha para el canal de Youtube de la periodista Mara Patricia Castañeda:

Me iba a la prepa, venía a la recepción y de la recepción al teatro, hasta que me desmayé y dije: ‘No, tengo que elegir’, y elegí el teatro, y dejé la recepción, pero estuve de recepcionista dos años. Ahí fue mi romance con Raúl Araiza y Héctor Suárez… y por ahí, dos que tres que venían a saludarme

Fue así como confesó que la primera vez que estuvo con un hombre fue con “El Negro” Araiza, con quien tuvo una breve relación romántica.

“Fue Raúl Araiza el primer hombre en mi vida”, dijo Consuelo, a lo que Castañeda le preguntó si el conductor de “Hoy” sabía de esa situación. Duval respondió que nunca le dijo pero que seguramente sí se dio cuenta.

Fue en aquella época cuando debido al gran estrés del trabajo, se desmayó y al ser auxiliada se dio cuenta de que tenía que dejar una de las actividades, por lo que decidió dejar su trabajo en Televisa para poder concentrarse en los estudios y en su preparación artística en el teatro.

Cuando terminó de prepararse en el Centro de Estudios Artísticos de Televisa, a los 23 años, resultó embarazada de su primera hija.

Una gran amistad ¿o romance con Yolanda Andrade?

En la misma entrevista habló de otra personalidad con quien está muy agradecida, y se trata de la conductora de Monse & Joe, Yolanda Andrade, a quien cada vez que ve saluda de una forma muy efusiva y de quien ha llegado a afirmar que quiere mucho y ha llegado a afirmar que quiere como “una salvadora”.

Consuelo ha dicho que siempre andará a lado de su compañera, dando a entender que entre ellas ha habido una relación que hasta pudo haber trascendido lo romántico y que ella no tiene problema en si se quiere sexualizar su amistad con Yolanda, quien es muy conocida por su apoyo a los colectivos LGTB y que su amistad no está predeterminada por las preferencias sexuales que tenga Andrade:

Claro que ando con ella y andaré toda mi eternidad, es mi compañera, es mi amiga, es la mano que me salvó en los momentos más oscuros. Es una amistad, si la quieren sexualizar, satanizar, la amo y la bendigo, y que yo tenga amigas con preferencias sexuales las que sean, no me hace a mí nada