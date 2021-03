Acapulco Shore 8: qué integrantes tienen un conflicto y podrían desatar el caos

Fernanda Moreno y La Michelson (Foto: IG@lamichelson11/@fershymp)

La red social Instagram se convirtió en una ventana para darse una idea de las posibles polémicas de la octava edición de Acapulco Shore, ya que hace unos días Fer Moreno y Nacha, ambas integrantes del programa, tuvieron una discusión sobre las operaciones de Ignacia Castro en una de las publicaciones de la cuenta extra_shore, en donde se suben clips y otros detalles del show.

El asunto fue que a menos de un mes del estreno de Acapulco Shore 8, Fer Moreno criticó la supuesta operación en la nariz de ‘Nacha’; estos comentarios ocurrieron en una imagen donde se comparaban sus fotos para emocionar a los fans del programa, la publicación pertenecía a una de las cuentas donde se suben novedades de este show juvenil.

Fer comentó con su cuenta oficial “ahuev* se operó la nariz”, a lo que La Michelson respondió “para que lo sepas me puse pómulos, boca y me perfile la mandibula cosa que tmb te hiciste tú ¿No?”.

Publicación donde se compartió la captura de los comentarios de Fer y Nacha (Foto: captura de pantalla de Instagram @vida_shore)

Aunque actualmente ya no está disponible esta publicación, una de las cuentas de contenido sobre el programa anunció esta polémica discusión uniendo la captura de los comentarios con la foto subida inicialmente por la cuenta @extra_shore:

“@fershymp y @lamichelson11 acaban de protagonizar una pelea de comentarios en una publicación de nuestros amigos @extra_shore . Si así están las cosas aquí, no me imagino lo que pasó en la casa” escribió la cuenta del usuario @vida_shore, quien sigue de cerca las novedades de los participantes y publica las capturas o clips en Instagram, también suele buscar la interacción de los fans de Acapulco Shore subiendo fotos de los participantes y pidiendo su opinión.

En esta cuenta también se indicó que desde que terminaron las grabaciones ellas dejaron de seguirse en Instagram, mientras tanto las personas que esperan el estreno de este programa comenzaron a comentar sobre esta polémica adelantada que podría revelar cómo fue la relación de Fer y Nacha en La Casa; entre ellos se pueden leer los siguientes mensajes “La fernandaa critica a las demás siendo que ella esta operada de pies a cabeza o es mentira” o “Dos chicas operadas criticándose”

La temporada 8 comenzará su emisión el 27 de abril a las 22 horas a través de MTV, y por streaming en ParamountPlus. Esta vez, tras una exitosa temporada en Mazatlán, el drama se desarrollará en Acapulco, con 12 integrantes que se verán obligados a respetar las medidas de seguridad pertinentes.

Este un logo hecho por fans para dar el anuncio sobre el inicio de grabaciones de la nueva temporada del programa (Foto: Instagram @notishore)

El elenco completo de esta octava temporada es el siguiente: Alba Zepeda, Beni Falcón, el tiktoker Diego Garciasela, Eduardo “Chile” Miranda, de 28 años, Eduardo “Eddie” Schobert, Fer Moreno, quien tiene 23, ‘Nacha’ Muchelson, Isabel Castro, Jackie Ramirez, Jaylin Castellano, Jibranne “Jey” Bazan, de 27 años y la modelo Karime Pindter de la misma edad.

‘Nacha’ Michelson, protagonista de la polémica mencionada estará de regreso pues también participó en el programa AcaPlay Xtremo en febrero, esta participante suele impresionar a sus seguidores subiendo fotos donde luce su silueta en bikini.

Esta edición de Acapulco Shore también podrá verse en la plataforma de servicio de streaming Paramount+. La modelo Jaylin Castellanos será la primer integrante transgénero de este programa, ella es originaria de Guadalajara y en redes es conocida como ‘Mexican Barbie’, actualmente cuenta con cerca de 100 mil seguidores y ha aparecido en algunos videos musicales de regional mexicano.

Así lucen todos los integrantes de Acapulco Shore 8 (Foto: Cortesía MTVLA)

Esta nueva edición estuvo rodeada de misterio desde que fue confirmada, pues los seguidores comenzaron a preguntarse cómo podrían los integrantes irse de fiesta si la pandemia por la COVID-19 ha hecho que las autoridades cierren algunos centros nocturnos. Sin embargo, la casa donde ocurrirá toda su historia es tan enorme y lujosa que cuenta con antro propio y un salón lo suficientemente espacioso para que ahí armen sus fiestas con invitados especiales y no se dejen de lado las medidas de seguridad.

Aunque en un inicio se habló que todo ocurriría en la residencia que Roberto Palazuelos mostró durante su propio reality show, Palazuelos mi rey, se confirmó que se trata de un lugar distinto. Aunque no es ninguna sorpresa para los fans, puesto que ya habían anunciado que no continuarían, esta edición está marcada por la salida de Manelyk y Jawy, quienes prefirieron seguir con sus proyectos personales. La pareja cerró la temporada 7 con una ceremonia simbólica en donde juraron su amor, aunque no significó una boda formal.

