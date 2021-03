Acapulco Shore 8: además de Karime y Nacha, quién es quién entre todos los integrantes

Este un logo hecho por fans para dar el anuncio sobre el inicio de grabaciones de la nueva temporada del programa (Foto: Instagram @notishore)

La temporada 8 de Acapulco Shore llegará este sábado 27 de marzo a las pantallas y los nombres de los integrantes que se reunirán en la casa fueron revelados el día de ayer. Doce personalidades de la Ciudad de México, Sinaloa, Jalisco y Morelos se unirán para sacar chispas.

Acapulco Shore, que se estrenará por MTV, contará con 12 participantes que vuelven a Acapulco -después de unas polémicas vacaciones en Mazatlán el año pasado, que desataron todo tipo de situaciones-.

El elenco completo de esta octava temporada es el siguiente: Alba Zepeda, Beni Falcón, el tiktoker Diego Garciasela, Eduardo “Chile” Miranda, de 28 años, Eduardo “Eddie” Schobert, Fer Moreno, quien tiene 23, ‘Nacha’ Muchelson, Isabel Castro, Jackie Ramirez, Jaylin Castellano, Jibranne “Jey” Bazan, de 27 años y la modelo Karime Pindter de la misma edad.

Integrantes de Acapulco Shore (Foto: MTVLA)

Durante esta edición “La Matrioshka” Karime regresa con el Team tendo de Jey y Chile, a quienes se le unen otros jóvenes que prometen momentos intensos, fiesta, polémica, drama, ligues y triángulos amorosos.

‘Nacha’ Michelson estará de regreso pues también participó en el programa AcaPlay Xtremo en febrero, esta participante suele impresionar a sus seguidores subiendo fotos donde luce su silueta en bikini. La modelo de lencería Isabel Castro será el rostro principal de Acapulco Shore 8.

Cuando la cuenta oficial de Acapulco Shore anunció la participación de Diego Garciasela escribió “Si creían que @diegogarciasela era polémico en TikTok, prepárense para ver el desmadre que armó en #MTVAcaShore Estreno martes 27 de abril a las 10PM ¡Por MTV y @paramountpluslatam! "

Una de las impresionantes fotografías de Ignacia Michelson (Foto: captura de pantalla de Instagram @lamichelson11)

En esta serie los fans descubrirán si el Merenguero, es decir Jey se enamorará en estas vacaciones, por otra parte, desde la cuenta oficial del show apodaron Tuluminati a Beni Falcón, pues al parecer tiene una vibra espiritual que busca contagiar a sus compañeros.

Isa Castro es la nueva integrante y sorprenderá bastante pues al parecer llegó con todo a la casa “sabíamos que tenía todo para ser una shore: borracha, caliente y peder*”, escribieron desde la cuenta oficial de Acapulco Shore.

Esta edición de Acapulco Shore también podrá verse en la plataforma de servicio de streaming Paramount+. La modelo Jaylin Castellanos será la primer integrante transgénero de este programa, ella es originaria de Guadalajara y en redes es conocida como ‘Mexican Barbie’, actualmente cuenta con cerca de 100 mil seguidores y ha aparecido en algunos videos musicales de regional mexicano.

La modelo Jaylin Castellanos luciendo un elegante diseño (Foto: Captura de pantalla jaylin.castellanosoficial)

A pesar de la emoción que comparten en sus redes los entusiastas protagonistas de este reality, los fans no parecen esperar mucho de la temporada pues comentan en Instagram mensajes como “No están los legendarios”, “Nada como la vieja escuela” y “Se nos viene la peor temporada”, haciendo referencia a las otras ediciones de este show.

Esta nueva edición estuvo rodeada de misterio desde que fue confirmada, pues los seguidores comenzaron a preguntarse cómo podrían los integrantes irse de fiesta si la pandemia por la COVID-19 ha hecho que las autoridades cierren algunos centros nocturnos. Sin embargo, la casa donde ocurrirá toda su historia es tan enorme y lujosa que cuenta con antro propio y un salón lo suficientemente espacioso para que ahí armen sus fiestas con invitados especiales.

Aunque en un inicio se habló que todo ocurriría en la residencia que Roberto Palazuelos mostró durante su propio reality show, Palazuelos mi rey, se confirmó que se trata de un lugar distinto. Aunque no es ninguna sorpresa para los fans, puesto que ya habían anunciado que no continuarían, se encuentra la salida de Manelyk y Jawy, quienes prefirieron seguir con sus proyectos personales. La pareja cerró la temporada 7 con una ceremonia simbólica en donde juraron su amor, aunque no significó una boda formal.

SEGUIR LEYENDO: