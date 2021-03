Acapulco Shore 8: quiénes estarán en la nueva temporada y cuándo se estrena

Video: YouTube / MTVLA

La temporada 8 de Acapulco Shore llegará muy pronto a las pantallas y los nombres de los integrantes que se reunirán en la casa fueron revelados. Doce personalidades de la Ciudad de México, Sinaloa, Jalisco y Morelos se unirán para sacar chispas.

Acapulco Shore, que se estrenará el próximo 27 de abril a las 22 horas por MTV, contará con 12 participantes que vuelven a Acapulco -después de unas polémicas vacaciones en Mazatlán el año pasado, que desataron todo tipo de situaciones-.

“La Matrioshka” Karime regresa con el Team tendo Jey y Chile, a quienes se le unen otros jóvenes que prometen momentos intensos, fiesta, polémica, drama, ligues y triángulos amorosos. Ellos son Nacha, Jailyn, Eddie, Fernanda, Issa, Diego, Jacky, Alba y Beni.

Karime volverá a las controversias en Acapulco Shore (Foto: Cortesía MTV)

Como novedad, esta temporada contará con algunas participaciones musicales en vivo e invitados especiales, que se darán a conocer más adelante, de países como México, Brasil y Argentina. En su temporada número 7, el reality juvenil se superó y se convirtió en el show más exitoso de la cadena televisiva.

Esta nueva edición estuvo rodeada de misterio desde que fue confirmada, pues los seguidores comenzaron a preguntarse cómo podrían los integrantes irse de fiesta si la pandemia por la COVID-19 ha hecho que las autoridades cierren algunos lugares nocturnos. Sin embargo, la casa donde ocurrirá toda su historia es tan enorme y lujosa que cuenta con antro propio y un salón lo suficientemente espacioso para que armen sus fiestas con invitados especiales.

Aunque en un inicio se habló que todo ocurriría en la residencia que Roberto Palazuelos mostró durante su propio reality show, Palazuelos mi rey, se confirmó que se trata de un lugar distinto. Aunque no es ninguna sorpresa para los fans, puesto que ya habían anunciado que no continuarían, se encuentra la salida de Manelyk y Jawy, quienes prefirieron seguir con sus proyectos personales. La pareja cerró la temporada 7 con una ceremonia simbólica en donde juraron su amor, aunque no significó una boda formal.

Jaylin, originaria de Guadalajara, se une a la temporada 8 de Acapulco Shore (Foto: Cortesía MTV)

Las nuevas incorporaciones emocionan a la producción. La más llamativa de ellas es Jaylin Castellanos, una modelo e influencer de Instagram originaria de Guadalajara, que será la primera chica transexual que aparecerá en el reality. En sus cuentas de redes sociales -que tienen miles de seguidores- se describe como una chica con “cuerpo de barbie y rostro de muñeca”.

La controversia no se ha alejado de algunas de sus participantes. Tal fue el caso de Manelyk, quien fue vinculada a la Unión Tepito cuando apareció en unas fotos que se recuperaron de uno de los teléfonos donde aparece cercana a lado de David García Ramírez “El Pistache”, líder de ese cártel.

Celia Lora no podría faltar en la lista de mujeres que han hecho su propio estilo en el reality, y es que la playmate aprovechó el panorama de conflictos para consolidarse con su sensualidad y desnudarse, con ideas más creativas y gráficas para concursar. Brenda Zambrano también dio de qué hablar por la gran cantidad de cirugías a la que se ha sometido, pues según sus propias declaraciones es floja para el ejercicio.

Acapulco Shore sigue las 24 horas a un grupo de amigos y ha logrado grandes audiencias en sus ediciones, que incluye Geordie Shore (Gran Bretaña), Floribama Shore (Estados Unidos), Gandía Shore (España), Super Shore (Internacional), Warsaw Shore (Polonia), y el original Jersey Shore (Estados Unidos).

