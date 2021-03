“Estuve a punto de perder un seno”: las impactantes imágenes de la mala cirugía que sufrió la Bebeshita

Foto: Captura/Twitter: @VengaLaAlegria

La modelo y bloguera Bebeshita denunció este lunes que también fue víctima de una mala praxis, aunque del cirujano plástico José Achar, incluso lo acusó de haberla operada bajo la influencia de las drogas. Esto dijo durante le emisión del programa Venga La Alegría. en este explicó que casi pierde un seno tras acudir con doctor con especialidad.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram, compartió un video en el que se puede observar una sonda que se dirige directamente a su seno, esto como parte del recién tratamiento de rehabilitación que tiene que concluir si no quiere tener más secuelas de salud por la mala intervención de Achar.

“Me siento un poco adolorida , la verdad es que sí la he pasado muy mal y pues quería contar mi historia, y que todo mundo la supiera. Tuve una mala experiencia con un cirujano, mis bubis nunca quedaron igual, desde el principio, nunca las sentí pues suavecitas. Siempre estuvieron contracturadas, luego se me quitaba esto, otra veces no”, relató sobre su experiencia posterior a la operación que tuvo con Achar.

Sobre la operación que le salió mal con el afamado doctor, dijo que debido a mala praxis, casi pierde uno de sus senos Tuvo signos de necrosis, dijo que el implante no estaba en el lugar en que se suponía debía de tras el procedimiento.

“Super ingenua no investigaba, entonces con el tiempo se me fue colgando la piel, yo decía: esto ya no es normal. Hace 5 meses un granito abajo de la bubi se me estaba saliendo, también el implante se veía oscuro”, dijo.

Bebeshita relata que fue víctima de mala praxis (cortesía: @alexissoy)

Explicó que la cirugía que salió mal la dejó en un estado en el que por semanas tuvo que ser drenada, pues género diversas infecciones cerca de esa parte del cuerpo. Era tanto el dolor, según lo que recuerda, que esta se desmayaba en cada sesión en la que tenía con un médico reconstructivo.

“Es como cuando ponchas una llanta, así, hace mucho le hablé al doctor, nunca me dio la cara, no estuvo al pendiente, jamás lo volví a ver, la sufrí. La sufrí muchísimo, yo me desmayé. Me desmaya en cada drenaje”, dijo Bebeshita sobre su traumática experiencia.

Video: Twitter/@VengaLaAlegria

No obstante, pese a la mala vivencia que casi le cuesta la vida y por la que tuvo severos problemas de salud, recomendó que quienes son víctimas de mala praxis recurran a los médicos cirujanos que se dedican a la resconstrucción, pues es habitual que muchas personas sean víctimas de doctores inescrupulosos o sin licencia, como sucedió con el caso de Juan José “N”, que actualmente está a disposición de las autoridades.

“Pues me tuvieron que reconstruir completamente, otro doctor, gracias a dios, encontré a un doctor que hace reconstrucción, este me había hecho ya una liposucción. Realmente yo ya no quería operarme, estaba inconforme, me cortaban mucha piel, encontraron infección, encontraron que el implante estaba mal”.

(Foto: Instagram de La Bebeshita)

Por otro lado, la modelo estuvo enfrascada en una nueva polémica, pues está denunció al youtuber Rix, que continúa sumando voces en su contra, “La Bebeshita”, contó que tuvo una mala experiencia al lado del influencer acusado por Nath Campos.

La también modelo, surgida de las filas de Enamorándonos, reveló que Rix habló mal de ella en más de una ocasión y hasta le pidió fotos íntimas, a lo que ella no accedió.

“Hace como siete años o más salimos. Era porque me invitaban a fiestas en común y me gustaba, me invitó a su casa, pero de repente me enteré por otros youtubers que hablaba mal de mí, así de ‘es que me ruega’ o ‘qué asco ella’ y también hablaba mal de otras mujeres ‘ya me la besuquié y bye’. Todo un patán”, comentó en entrevista con Venga la Alegría.

