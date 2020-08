″¿Por qué me odia tanto?”: La Bebeshita respondió al ácido comentario de Alex Kaffie

La Bebeshita se enteró de que lo Alex Kaffie escribió sobre ella

Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”, respondió a los ácidos comentarios en su contra por parte del periodista Alex Kaffie.

Y es que en su columna de este lunes en El Heraldo de México, Kaffie se preguntó qué hará “La Bebeshita” ahora que Enamorándonos (el programa con el que se dio a conocer) salió del aire.

“Tras la salida el viernes del programa Ejecutándolos (Enamorándonos) me pregunto de qué va a vivir ahora la apodada Bebeshita. ¿Cómo obtendrá ingresos esa señorita sin cacumen que, dicho sea de paso, ya ha sido informada que TV Azteca no tiene ninguna vacante para ella?”, señaló Kaffie en su espacio.

“Alguna vez le escuché decir en radio al reportero tocapancitas Gabriel Cuevas que Daniela Alexis Barceló Trillo (nombre real de la susodicha) amenizaba fiestas en antros, pero estas están paradas y en crisis debido a la pandemia. Me da curiosidad saber cómo van a conseguir recursos económicos ella y toda la bola de rémoras (flechados y flechadas) que desde hace mucho debieron desaparecer de la televisión” , añadió el polémico Alex.

Alex Kaffie se preguntó de qué vivirá la Bebeshita

La columna de Kaffie tuvo eco y Gabriel Cuevas hizo referencia al asunto en el programa radiofónico donde colabora en Grupo Fórmula.

“Me acaba de escribir mi amiga La Bebeshita infartada porque Alex Kaffie la puso en su columna de que de qué va a vivir ahorita si ya fue Enamorándonos y Alex puso en su columna que yo había dicho que ella llenaba antros y dice que ahorita no hay antros por la pandemia, ¿de qué va a vivir?”, comentó Cuevas.

Así que el reportero aprovechó para transmitir el mensaje que le dio su amiga y que responde a la “preocupación” de Kaffie sobre cómo obtendrá recursos de ahora en adelante.

“Me dice La Bebeshita, ‘¿qué le pasa a esta? ¿Por qué me odia tanto?’. Le dije no te estreses, es normal. ‘Gabo, nada más para que lo digas en tu espacio, voy a vivir de mis menciones’ y ella tiene un negocio de un spa que se asoció con otra persona, la chava no ha sido nada tonta y ha capitalizado”, detalló el reportero.

La Bebeshita se dio a conocer en "Enamorándonos" (IG: enamorandonostv)

Las respuestas a Kaffie

Las columnas de Alex suelen generar revuelo y la reacción de los involucrados, como ocurrió recientemente con Magda Rodríguez.

Y es que Kaffie señaló a la productora del programa Hoy como la causante de la creciente discordia entre Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

“Hoy, el programa matinal más visto de la televisión abierta –lo sigue siendo pese a estar por debajo de 5 puntos de audiencias (el rating más mortecino en sus 22 años de existencia)–, vive una guerra interna entre sus conductoras estelares debido a la desunión que Magda Rodríguez se encargó, ¡y se sigue encargando!, de sembrar. Y es que divide y vencerás es su epígrafe y lema”, sentenció el periodista.

Según Kaffie, ha sido Magda Rodríguez la encargada de sembrar la discordia entre sus conductoras estrella (IG: andrealegarreta)

Horas más tarde, a través de un video, Magda respondió: “Respecto a si Galilea y Andrea están separadas por mi culpa, una cosa: ya somos suficientemente grandes e inteligentes para hacer por sí mismo lo que ellas quieran, ni yo ni nadie las va a separar. Ellas están unidas, hacen un gran equipo”.

Días antes la productora ya había contestado a Kaffie respecto de otra columna en la que el periodista destapó un supuesto regaño contra Magda, por parte de altos ejecutivos de Televisa, debido al amplio espacio que dedicó en Hoy a Guerreros 2020, otro programa a su cargo en la empresa.

Kaffie le dio derecho de réplica pero terminó exhibiendo una conversación con Magda en donde ella se quejaba de la foto usada por él para ilustrar su artículo, pues lucía con kilos de más.

