“Todo un patán”: “La Bebeshita” reveló que Rix le pidió fotos íntimas

(Foto: Instagram de La Bebeshita)

El youtuber Rix continúa sumando voces en contra, ahora fue Daniela Alexis, mejor conocida como “La Bebeshita”, quien contó que tuvo una mala experiencia al lado del influencer acusado por Nath Campos.

La también modelo, surgida de las filas de Enamorándonos, reveló que Rix habló mal de ella en más de una ocasión y hasta le pidió fotos íntimas, a lo que ella no accedió.

“Hace como siete años o más salimos. Era porque me invitaban a fiestas en común y me gustaba, me invitó a su casa, pero de repente me enteré por otros youtubers que hablaba mal de mí, así de ‘es que me ruega’ o ‘qué asco ella’ y también hablaba mal de otras mujeres ‘ya me la besuquié y bye’. Todo un patán”, comentó en entrevista con Venga la Alegría.

“La Bebeshita” relató que conoció los testimonios de otras mujeres agredidas por Rix y aceptó que a ella le pidió imágenes comprometedoras.

(Foto: Instagram/soyrix)

Muchas de las personas que conversaron con la influencer calificaron a Rix como “patán” y lo acusaron de haberlas “usado”.

“La Bebeshita” además confesó que le hizo una petición especial: “Sí era mucho de mándame una foto y cosas así, pero yo nunca le mandé nada. Fue hace como siete u ocho años, yo estaba súper chica y él también”.

“Yo creo que sí es capaz de eso y no puedo decir que a mí me lo hizo y yo nunca le mandé nada”, comentó.

Reprobó además el comportamiento de Rix en contra de Nath Campos, lo que desató una amplia ola de comentarios tanto a favor o en contra de los famosos influencers.

Fue el pasado viernes cuando la ex concursante de ¿Quién es la máscara? se mostró más vulnerable que nunca y contó que hace algunos años fue agredida sexualmente por Ricardo González, mejor conocido como Rix, después de haber convivido en una fiesta en la que ingirió mucho alcohol.

Aclaró que se paralizó tras el ataque y no pudo reaccionar, pero además no recibió el apoyo necesario de su agencia de management y en más de una ocasión fue obligada a trabajar al lado de su agresor.

Campos destacó que rompió el silencio hasta ahora porque se sintió lista para comunicarlo a su familia y denunciar lo que por años había guardado con cautela para evitar el escarnio público.

El testimonio de Nath Campos cayó como balde de agua fría en el mundo de la farándula mexicana, donde muchos exponentes se volcaron hacia ella para tenderle una mano en medio del caos que significa interponer una denuncia penal y exponer su caso de abuso sexual por parte de una persona cercana.

Además surgieron otros comentarios, principalmente de los conductores del programa Hoy, que pronto causaron eco en redes sociales, donde fueron acusados de revictimizar a la hija del músico Kiko Campos con frases como: “¿Por qué tienen que tomar hasta ahogarse, y no se acuerden qué pasó?”, “Esto puede detonar que cualquier persona te puede denunciar por algo que pasó en una borrachera” o “Lo que luego saca un poquito más de onda es que sigan teniendo una relación de amistad con estas personas”.

Martha Figueroa, Arath de la Torre y Andrea Legarreta fueron atacados duramente en Twitter por emitir estos desafortunados pronunciamientos e incluso se pidió cancelar la emisión matutina de Televisa.

Además surgieron otros testimonios de víctimas de Rix. Una de ellas fue la tatuadora y artista Nemix, mejor conocida como ‘La pinch* enemix’, quien también habló sobre un presunto abuso sexual que sufrió por parte de Ricardo González hace un par de años.

“Nos bajamos del coche, recuerdo que era en la colonia Del Valle. No sé ni siquiera realmente cómo pude subir las escaleras, o cómo siquiera pude subir a su departamento. Creo que él me ayudó a subir a su departamento. Me puso en su cama, eso es hasta todo lo que yo recuerdo”, confesó.

