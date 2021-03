“Está defendiendo a un violador”: Chumel Torres se lanzó contra AMLO por Félix Salgado Macedonio

Chumel Torres dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a un “violador” (Foto: Instagram @chumeltorres / @_lopezobrador)

Chumel Torres dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a un “violador”, después de que el mandatario se mostrara molesto de que el Instituto Nacional Electoral (INE) retirara la candidatura de Félix Salgado Macedonio.

A través de su cuenta de Twitter, el youtuber se quejó de que López Obrador llamara a la acción que el INE tomó contra Salgado Macedonio, quien ha sido acusado de abuso sexual por tres mujeres, como un ataque a la democracia.

“AMLO califica como ‘un atentado a la democracia’ el que le hayan retirado la candidatura a Salgado Macedonio. El presidente está defendiendo a un violador. Eso es lo que está pasando y háganle como quieran”, expresó el chihuahuense junto con un clip del mandatario.

En el video, López Obrador justificó su disgusto con la resolución del instituto, comparando la experiencia que él tuvo con un proceso de desafuero entre 2004 y 2005. Este, señaló el gobernante, era para detener las posibilidades de su candidatura a la presidencia en 2006.

El presidente definió la acción contra Salgado Macedonio, como un ataque a la democracia (Foto: Cuartoscuro)

“Yo eso nunca lo voy a ver bien y espero que comprendan que no es una intromisión a una decisión del INE. Es que yo fui víctima de esas maniobras, porque me desaforaron cuando fui Jefe de Gobierno, porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia en el 2006. ¿Entonces cómo me voy a quedar callado solo porque soy presidente? Eso, para mí, es un atentado a la democracia, así declaro. Eso: juego sucio”, aseveró.

En un tuit aparte, Chumel Torres también señaló que el INE hizo el trabajo que el presidente no quiso hacer en contra de uno de sus militantes.

“INE retira candidatura de Salgado Macedonio. El INE haciendo lo que AMLO no pudo (o más bien no quiso)”, subrayó.

La cancelación definitiva

Cerca de las 22:00 horas del pasado jueves 22 de marzo, el Consejo General del INE, votó a favor del dictamen de la revisión de ingresos y gastos de la polémica candidatura de Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero, con lo que perdió su registro.

El INE retiró la candidatura de Salgado Macedonio (Foto: EFE/David Guzmán)

Tras una jornada de más de 12 horas de sesión, los consejeros electorales decidieron con nueve votos a favor y dos en contra que el candidato de Morena cometió una falta al no presentar su informe de precampaña.

Previo a la votación, los consejeros emitieron su opinión sobre el caso, coincidiendo en que la candidatura de “El Toro” no podía seguir debido al incumplimiento de los procesos legales.

Cabe apuntar que en el párrafo tercero del artículo 229 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se indica que si un precandidato incumple con la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña en el plazo establecido, “no podrá ser registrado legalmente como candidato”.

Apuntaron que independientemente de cómo le llame el partido a la precampaña, los aspirantes deben de entregar en tiempo y forma sus documentos, inclusive si tiene que declarar que no gastaron nada en el proceso.

La ley especifica que los aspirantes deben de entregar en tiempo y forma sus documentos (Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, los consejeros señalaron que con la entrega de los informes de ingresos y gastos de precampaña se constata que el dinero usado por los partidos tiene un origen legal.

Otro de los aspectos que apuntaron los funcionarios, es que si se permite que el candidato Salgado Macedonio o cualquier otro incumpla con la entrega de documentos, se da paso a inconsistencias en las elecciones, así como que en el futuro tengan una excusa de no apegarse a las normativas del INE o cualquier otra autoridad.

SEGUIR LEYENDO: