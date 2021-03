El complicado noviazgo de Fran Meric y Daniel Bisogno: por qué la actriz pensó en quitarse la vida

Fran Meric describe a su relación con Daniel Bisogno como “tóxica”. Confesó que debido a esto ella llegó a tener pensamientos en contra de su vida (Fotos: Instagram @fran_meric @bisognodaniel)

Fran Meric, actriz y conductora de TV Azteca, se expresó acerca de sus pasadas relaciones, en las que sufrió violencia física y psicológica. Reveló que su salud mental y psicológica se vio comprometida por “permitir” que sus parejas la ofendieran, humillaran y acorralaran en sus relaciones e incluso confesó que tocó fondo al lado de Daniel Bisogno.

En el programa de TV Azteca, En Sus Batallas, la conductora se sinceró acerca de su pasado y narró sus terroríficas experiencias con dos de sus ex parejas. De la primera persona, no quiso revelar el nombre, pero denunció que había estado en esa relación por 3 años, en los que sufrió por culpa de los celos de su pareja, incluso la describió como “celotípica”.

En esta relación, contó Meric, debido a los celos atípicos de su pareja, además de nunca haber recibido apoyo, su carrera se vio obstaculizada debido a que las acciones de esta persona comenzaron a afectarla. Narró que decidió renunciar a dos proyectos por sentirse culpable, ya que él la insultaba, “me gritó que era una 4 letras”, dijo. Añadió que no sólo la agredía verbalmente, sino que también dañaba sus pertenecías o intentaba golpear a las personas que la rodeaban.

Fran Meric expuso que atravesó por varias relaciones terribles, que le generaron inseguridades y afectaron su integridad (Foto: Instagram@fran_meric)

La relación empeoró y llegó a la violencia física. “Un día se puso loco y yo salí volando por las escaleras, eran pleitos, gritos, que yo era una cualquiera, viví mucha violencia psicológica. La relación la terminó él porque creyó que le puse el cuerno”, confesó.

A pesar de que esta traumática relación culminó, el infierno que estaba viviendo siguió en otra relación. “Dolida”, narró, comenzó un noviazgo con el presentador de Ventaneando, Daniel Bisogno, con quien duró 4 años en una relación en donde las cosas no fueron mejores.

Fran confesó que al principio la relación era buena, él la apoyaba y era su “paño de lágrimas”, pero en poco tiempo ambos comenzaron a tener comportamientos tóxicos hacia el otro. Mientras que Daniel Bisogno lidiaba con sus propios problemas, Fran Meric todavía sufría las repercusiones de su noviazgo anterior y la actitud del presentador con ella la afectó hasta el punto en que se vio comprometida su salud. “Él tiene sus broncas personales y mentales y yo no llenaba sus expectativas, no había manera. Fue el momento que más toqué fondo, desarrollé claustrofobia, disautonomía, me desmayaba”, confesó en el programa.

Fran Meric, después de varios noviazgos, contrajo matrimonio con Raúl Sandoval (Foto: Instagram@fran_meric)

La actriz expuso que ese no fue el peor punto de su relación, pues debido a los trastornos que adquirió, llegó a tener pensamientos que iban en contra de su integridad; pensó que debía de quitarse la vida “para saber si la gente me amaba ya muerta”. A pesar de esta aterradora experiencia, Fran Meric dijo estar agradecida con Daniel Bisogno, pues aprendió mucho de él. “Es mi mayor maestro, por él es quien soy”, se expresó acerca del presentador.

Fran Meric, después de terminar su relación con el presentador, tuvo otros noviazgos hasta conocer al cantante Raúl Sandoval, con quien comenzó su relación en 2012 y contrajo matrimonio en 2014. A un año de casarse, Sandoval confesó que debido a sus inseguridades y las cualidades de Meric, él tuvo que acudir a terapia, pues sufrió de celopatía y no quería que eso arruinara su matrimonio. Actualmente tienen un hijo de 3 años y presumen de gozar un matrimonio estable.

En México el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ofrece atención telefónica las 24 horas del día en el número: 0155 5259-8121. En los Estados Unidos se puede marcar el +1-888-628-9454.

En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas 135 desde Buenos Aires y GBA o al +54-11 5275-1135 las 24 horas del día. Está también el Centro de Atención al Familiar del suicida (CAFS): Tel. (011) 4758-2554 (cafs_ar@yahoo.com.ar – www.familiardesuicida.com.ar).

En Estados Unidos, existe la Red Nacional de Prevención del Suicidio para pedir ayuda; puedes llamar al 1-888-628-9454 o al 1-800-273-8255, la línea del Servicio Nacional de Prevención del Suicidio, para hablar con alguien que te brindará apoyo gratuito y confidencial las 24 horas del día, los siete días de la semana. Los CDC también recomiendan sus propias políticas, programas y prácticas de prevención.

SEGUIR LEYENDO: