Zudikey Rodríguez se confesó con Carmen Muñoz: aclaró si ha sufrido violencia en sus relaciones

La atleta inició una relación con su compañero de Exatlón, Patricio Araujo, y se comprometieron el 12 de agosto de 2019

Durante una entrevista con Carmen Muñoz en el programa Mimí Contigo, Zudikey Rodríguez aclaró cuál fue el motivo de su ruptura con Éder Sánchez, pues se decía que habría sido provocada por la violencia de la que fue objeto.

Ante los rumores, la integrante de Exatlón aclaró que no todas las relaciones terminan por algún tipo de violencia, sino por un cambio y la búsqueda de felicidad con otra persona.

“A veces la gente piensa que una ruptura puede pasar por violencia doméstica, pero la verdad es que no, lo aclaro, hay personas que llegan para ayudarte en algún momento de tu vida que estás a lo mejor triste o cualquier cosa, pero también es bueno cerrar ciclos donde las personas ya cumplieron un propósito, tanto para no afectar a la persona y ni a mí” señaló la deportista.

Zudikey Rodríguez comentó en el programa que sus relaciones han sido buenas y en ninguna de ellas ha sufrido violencia. Recalcó que su decisión por terminar la relación con el atleta fue porque concluyó su propósito y “para que tengamos la oportunidad de ser felices”, confesó.

Momento en el que Pato Araujo intenta consolar a Zudikey (Foto: captura de pantalla)

“La verdad es que no (he sufrido violencia doméstica), mis relaciones pasadas han sido buenas, no ha habido ese tipo de violencias. La verdad es que han sido respetuosas, pero en la vida tienes que aceptar que hay cambios y cuando ya no eres feliz, tienes que moverte, tienes que buscar tu felicidad, y la felicidad de la otra persona también; saber decir hasta aquí, para no lastimarte y para que no me lastimen”, dijo la velocista.

Desde 2015, Zudikey estuvo casada con el atleta Éder Sánchez, a quien conoció en una olimpiada infantil y juvenil. Sin embargo, se separaron años después. La atleta inició una relación con su compañero de Exatlón, Patricio Araujo, y se comprometieron el 12 de agosto de 2019.

En la entrevista se le cuestionó sobre Exatlón y la razón por la que se interrumpió su participación en el programa. En la pasada transmisión, la concursante fue llamada por una persona del staff y llevada en una lancha hasta el lugar donde se encontraba la producción. Al volver, la atleta rompió en llanto frente a sus compañeros, pues se le informó que su abuelo había fallecido por complicaciones de la COVID-19.

Ante la noticia, el equipo de producción tomó la desición de que Zudikey abandonara el reality deportivo, sin embargo, no se sabe si regresará a a competencia para las últimas etapas de Exatlón México.

En la entrevista se le cuestionó sobre en Exatlón y la razón por la que se interrumpió su participación en el programa (Foto: Azteca Uno)

“En toda mi vida me han pasado muchas cosas, no nada más ahorita, a lo largo de mi vida me han marcado varias tragedias pero la vida me ha entrenado, me he levantado”, expuso la deportista.

Durante la charla, Zudikey explicó que ella y su familia aún sienten un gran vacío en el corazón, por ello decidió quedarse a acompañar a su madre y abuela en casa

“Es llorar todos los días, todas las noches. Desde el momento en que dejé Exatlon y llegué a México, estoy junto a mi mamá en la casa de mi abuelito. no lo dejamos de extrañar”, confesó.

