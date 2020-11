Yadhira Carrillo habló del luto que vive desde que su esposo Juan Collado fue detenido

La actriz Yadhira Carrillo abrió su corazón para relatar los días más oscuros que ha tenido desde que su esposo, el abogado Juan Collado, fue detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por los delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita hace más de un año.

La protagonista de melodramas mexicanos contó cómo ha sido su vida desde que fue detenido Collado y cómo ha preferido adoptar un luto hasta que su situación cambie.

En entrevista con Despierta América, Carrillo señaló que ha cerrado algunas puertas de su casa en espera de que su marido vuelva y que la situación no le ha impedido continuar con su vida porque siempre busca sentirse autosuficiente.

“Tengo cerrado el comedor, tengo cerrada la sala principal… Cuando él venga se abre como siempre, como siempre estaba, por supuesto. Ahorita la casa para mí es un luto, pero va a ser un luto que, si Dios nos permite, podremos abrir”, relató.

A pesar de que han estado separados por más de 12 meses, la famosa aún percibe la presencia de su esposo entre los rincones de su casa.

“No me siento desprotegida porque él siempre está en cada espacio de esta casa”, destacó.

Quizá lo que más sorprende es la entereza con la que Yadhira Carrillo se ha manejado durante todo este tiempo y es que se ha mantenido firme y dispuesta a seguir a su lado, ya sea en prisión o una vez que recupere su libertad.

“No me detengo a pensar en nada en la mañana cuando no está, en la noche cuando me voy a dormir. Un año tres meses de vivir eso, de sentir la soledad de casa… todo eso, no lo siento, porque no me dejo, no me dejo porque no me autocompadezco, porque no quiero sufrir”, relató.

Y es que Yadhira tiene un pensamiento especial cada que debe animar a Juan Collado: “(Yo le digo:) ‘A ver, mi vida, yo sé quién eres y eso es todo, punto se acabó... Nos tocó vivir esto, ok, vamos a vivirlo, aquí estoy, nos tocó, aquí me siento”.

Al respecto, sabe que esta experiencia la ayudará a renacer y reconstruir su identidad para crecer como persona. “Me siento muy bendecida porque estoy al lado de mi esposo, no sabemos por qué tenemos que pasar esto y estoy tratando de entender por qué estoy viviendo esto que estoy viviendo y está saliendo de mí una Yadhira más fuerte, una persona que está desdoblándose, estoy empezando a ver una Yadhira que tiene la capacidad de resilencia”, aseguró.

Aceptó que a su esposo le duele mucho no ver a los hijos que tuvo con Leticia Calderón.

La actriz se ha mantenido muy cerca de su esposo, quien permanece detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México por acusaciones relacionadas con lavado de dinero, asociación delictuosa y fraude.

Durante este largo periodo, la actriz se ha enfrentado al distanciamiento con su pareja, a los padecimientos provocados por el estrés y hasta una pelea con la ex esposa de Juan Collado, Leticia Calderón.

A pesar de esto, la pareja refrendó su amor y decidió volver a unirse en matrimonio en el Reclusorio Norte, con lo que celebraron su aniversario de bodas en mayo de este año.

