“Llegó morada”: Yadhira Carrillo destapó la gravedad en la que Leticia Calderón ingresó al hospital por COVID-19

Luego de haber publicado hace algunos días su contagio de COVID-19, mensaje que alarmó al público e hizo que sus admiradores se mantuvieran alerta en la evolución de su padecimiento, Leticia Calderón también conmocionó al emitir un tuit desde el hospital, donde tuvo que internarse debido a complicaciones derivadas de su infección con el nuevo coronavirus que ya ha cobrado cientos de miles de fallecimientos en el mundo, y de la cual para su fortuna salió avante y ya se encuentra en su casa.

La actriz fue dada de alta y ya se encuentra al lado de sus hijos; sin embargo, ahora Yadhira Carrillo destapó detalles inéditos de la hospitalización de la ex esposa de su marido, el abogado Juan Collado, quien como se sabe, lleva más de un año privado de su libertad al interior del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Yadhira expresó que Calderón “llegó morada” al centro hospitalario donde fue atendida, debido a la insuficiencia de oxígeno que presentó. Minutos antes de ingresar al centro penitenciario donde Carrillo habitualmente acude para visitar a su esposo y padre de los hijos de Leticia Calderón, la protagonista de telenovelas y ex reina de belleza reveló que Lety arribó en muy mal estado para recibir ayuda médica y que incluso los doctores señalaron que si ésta hubiera llegado algunos minutos después “no la libra”.

Yadhira Carrillo guardará silencio para apoyar a su esposo acusado de lavado de dinero. Hace semanas declaró que ya no volverá a hablar con la prensa, pues Juan Collado sigue siendo investigado (Video: Suelta la sopa)

Carrillo compartió con los reporteros que la interceptaron a su llegada, que la actriz de Imperio de mentiras y Juntos: el corazón nunca se equivoca logró ser atendida con celeridad debido a que el hijo mayor de Juan Collado encontró una cama disponible en un hospital cuyo nombre no reveló. Así lo dijo la también modelo:

“Yo lo único que sé es que ella le llamó a ‘Juan chiquito’, al hijo de Juan, y le dijo que estaba muy mal, que ya no podía respirar, que ya estaba morada…entonces Juan rápidamente se movilizó y encontró cama, encontró hospital, salió a buscar y sé que así fue como inmediatamente la recibieron, la hospitalizaron y dijo el doctor que si hubiera llegado un poquitito más tarde no lo lograba… llegó morada, sí llego morada, tengo entendido que su chofer divino se envolvió en plástico y la llevó. Ahí vamos, poco a poquito van pasando las cosas buenas”, señaló.

Carrillo se mostró agradecida por la recuperación de Leticia Calderón y feliz de que la actriz por fin esté al lado de sus hijos adolescentes, Luciano y Carlo, pues no imagina cómo sería la vida de los chicos sin su famosa madre:

“Sí, bendito Dios, bendito sea Dios, eso es lo que sé. Me da mucho gusto, nos enteramos porque salió un mensaje ¿verdad? Entonces agradecemos mucho, imagínate a esos chiquitos sin su mami…es una bendición que esté bien”, destacó la famosa, quien también habló sobre las recurrentes visitas que le hace a su marido en la prisión, y como ya lo ha mencionado en ocasiones anteriores, sus visitas no cesarán pese a la pandemia de coronavirus, y acudirá puntualmente semana a semana, pues está segura de que no puede dejar de ver al abogado, y acude siempre con precaución para reducir el riesgo de un posible contagio.

“Yo no podría no venir a ver a mi esposo, mi tranquilidad está aquí. Mi tranquilidad de estar viéndolo, estando con él y la tranquilidad de él también. Eso nos hace las cosas mucho más fáciles del corazón, llevaderas…entonces si me toca (contagiarme) pues me tocó, pero me quedaré muy tranquila de saber que hice lo que mi corazón me dictaba”, finalizó la actriz, cuyas recientes visitas a Televisa desataron rumores sobre su inminente regreso como protagonista de telenovelas, versiones que Carrillo no ha desmentido ni confirmado.

