Leticia Calderón narró su dura experiencia con el COVID-19 y desmintió a Yadhira Carrillo

Leticia Calderón reveló un contagio a COVID-19 (Foto: Instagram @letycalderon79)

La actriz Leticia Calderón reveló cómo se encuentra después de haber batallado contra el coronavirus y desmintió haber ingresado al hospital en el estado de gravedad que destapó la exreina de belleza Yadhira Carrillo.

“Informaron mal, afortunadamente no llegué cianótica (al hospital). Estaba yo en casa con oxígeno, con el medicamento que me había recomendado la doctora. No estaba saturando parejo, a veces estaba en 92, a veces bajaba a 88, de repente 90, de repente 88, no sé. No estaba saturando parejo, entonces la doctora dijo que no le gustaba, cada vez estaba más débil”, dijo la actriz.

La antagonista de En nombre del amor compartió en el programa matutino Sale el Sol que presentó un a sensación de debilidad y somnolencia aguda antes de ser internada en el hospital.

“En ese momento mi hermano estaba en el hospital, días después me hospitalizan a mi papá. Yo me quedo con mi mami aquí cuidándola y la verdad es que tampoco podía atenderla a ella ni a mis hijos que también habían salido positivo”, comentó la actriz.

Después de sentir cómo su salud continuaba deteriorándose, Leticia decidió internarse en el hospital, en donde se quedó una semana, y pidió ayuda a Juanito, hijo de Juan Collado, para poder encontrar una cama disponible: “Se movilizaron y se los agradezco enormemente, de verdad. Estuvieron muy pendientes de mis hijos y me hicieron el favor de encontrar una cama”.

Una vez internada, la actriz fue diagnosticada con neumonía. En la emisión del programa, la actriz explicó que sus pulmones estuvieron en desventaja tras haber padecido neumonía anteriormente, escenario que le ocasionó un profundo temor.

“Yo tuve neumonía atípica hace muchos años. Entonces sé que estoy tocada de los pulmones. Obviamente ya dejé de fumar, pero sí fumaba. Y todo esto, pues me dio estos sentimientos de miedo, la verdad”, puntualizó la actriz en el programa matutino.

Actualmente, Leticia indicó que se encuentra estable en su hogar, pues fue dada de alta y ya se encuentra al lado de sus hijos . La actriz utiliza oxígeno esporádicamente.“ Un par de horas en la mañana y un par de horas en la tarde”, especificó.

Antes de despedirse de la emisión del matutino Sale el Sol la actriz pidió que la busquen a ella directamente para hablar sobre cualquier cosa referente a su estado de salud: “Afortunadamente hasta ahora no tengo vocera, lo que me quieran preguntar yo les contesto. Cuando puedo les contesto (...) cuando quieran yo hablo y lo digo, lo comparto en redes sociales. Lo que quieran preguntarme pues aquí estoy”.

Minutos antes de ingresar al centro penitenciario donde acude para visitar a su esposo, el abogado Juan Collado, la protagonista de telenovelas y exreina de belleza reveló que presuntamente Lety arribó en muy mal estado para recibir ayuda médica y que incluso los doctores señalaron que si Calderón no hubiera llegado a tiempo”no la libra”.

Y es que la esposa de quien fuera el exesposo de la actriz, Yadhira Carrillo, expresó ante distintos medios de comunicación que Calderón “llegó morada” al centro hospitalario donde fue atendida.

