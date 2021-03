La razón por la que Horacio Villalobos se va de “Venga la alegría”

Las redes sociales fueron el escenario de un conflicto añejo protagonizado por el conductor de Venga la Alegría y la vedette mexicana (Fotos: Instagram @laboguebo5 / @horacitu_oficial / @natalia_tellez )

Hace dos días, Flor Rubio, periodista de espectáculos, anunció que el conductor saldrá del programa temporalmente por situaciones totalmente ajenas al escándalo que ha protagonizado en los últimos días por el que se convirtió en tendencia.

Según la periodista de espectáculos, su compañero decidió dejar por una temporada el programa de revista para concentrarse de lleno en un nuevo proyecto que lo mantendrá ocupado. Flor Rubio contó que se trata de una película.

“Otro que se va temporalmente de Venga la alegría, es Horacio Villalobos, va estar afuera durante unas semanas, justo en la época de Semana Santa porque tiene un proyecto padrísimo también va a filmar una película”, contó Rubio luego de expresar que los integrantes del matutino Gabriel Cuevas y Kristal Silva también dejaran el programa por una semanas para ser parte del programa Survivor México 2021.

De manera extra oficial se dice que el presentador podría estar preparándose para iniciar las filmaciones de una cinta bajo el concepto Desde gayola, pues recientemente se reunió con gran parte del elenco de dicha serie para grabar una emisión de su podcast.

Horacio Villalobos en Venga la Alegría (Foto: Instagram de @Horacitu_oficial)

Horacio Villalobos no es el único que dejará el programa ya que Brandon Peniche también saldrá de manera temporal de las emisiones, Flor Rubio fue quien dio la noticia en su canal de YouTube, anunciando que los dos compañeros se ausentarían por un tiempo del programa.

“Se van temporalmente, uno de ellos es Brandon Peniche, que ya tiene todo listo para grabar en Querétaro y entones, va a estar yendo y viniendo”, expresó Flor Rubio.

Recientemente la carrera de Horacio Villalobos se ha visto agitada ya tuvo diferencias con su su colega Natalia Téllez quien dijo al aire que el presentador de Venga la alegría posee rasgos transfóbicos por los dichos que ha expresado en contra de la vedette Alejandra Bogue, amiga de ella.

Respecto a la pasada polémica la actriz Natalia Téllez aseguró que sólo buscó visibilizar un problema hacia la comunidad transexual y ofreció una disculpa hacia las personas que resultaron ofendidas por sus comentarios.

Natalia Téllez es presentadora de Netas Divinas (Foto: Instagram de @Natalia_Tellez)

Las redes sociales fueron el escenario de un conflicto añejo protagonizado por Horacio Villalobos y la conductora mexicana, después de que la presentadora de Netas Divinas recordó los desencuentros de estos dos personajes y acusara de transfóbico a Villalobos por diversos comentarios realizados en contra de Bogue.

Así surgió una intensa discusión en Twitter para defender a ambos integrantes de la farándula mexicana, aunque principalmente se posicionaron a favor de Horacio Villalobos, lo que llevó a Natalia Téllez a romper el silencio sobre este conflicto desde sus redes sociales.

“Al encontrarme ante algo que me parece injusto, como todos, intento hacer lo correcto, no siempre sale como esperaba pero lo intento, he crecido mas de intentarlo que de cualquier otra cosa. De ahí el discurso que es lo mas importante, razón por la que amo mi trabajo”, dijo Natalia al inicio de su pronunciamiento en Twitter.

Alejandra “La Bogue” es estrella trans, embajadora y vocera de la comunidad LGBTTIQ (Foto: Steve/Infobae)

El pasado 16 de marzo Natalia Téllez bloqueó a Horacio Villalobos en Twitter como una manera de apartarse del conflicto; el mismo Horacio Villalobos evidenció que ya no tiene acceso a la cuenta de Téllez y que no busca victimizarse con esta situación, sino “dejar claro de qué están hechos”.

“A un ataque que recibí en televisión yo respondí con argumentos a través de mi cuenta de Twitter. Resulta que ‘Los argumentos’ de la persona que me injurió son bloquearme. Lo comparto no para victimizarme, sino para dejar claro de qué estamos hechos cada quien”, escribió el antes conductor de Venga la Alegría en su cuenta personal de esta red social.

