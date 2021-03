Quién es Alejandra Bogue y por qué desató un conflicto entre Horacio Villalobos y Natalia Téllez

Alejandra Bogue, Horacio Villalobos y Natalia Téllez (Foto: Steve Allen/IG@horacitu_oficial/IG@natalia_tellez)

El pasado Día Internacional de la Mujer, Natalia Téllez acusó al conductor de TV Azteca, Horacio Villalobos, en el programa Netas Divinas, de haber cometido el delito de incitar a la violencia y al odio hacia la comunidad LGBT+ tras utilizar la imagen de Alejandra Bogue para “hablar de fealdad, para ridiculizar”, causando un impacto negativo en la sociedad y afectando su imagen.

Villalobos no se quedó callado y en Twitter respondió a Téllez: “A las pruebas me remito. Que haya tenido problemas con una persona que coincidentemente es trans es otra cosa. Eso no me hace ‘transfóbico’ como lo afirmas. Tú conoces sólo una versión de la historia. La que seguramente te contó Alejandra Bogue”.

Alejandra Bogue, mejor conocida como “La Bogue”, en 2017 realizó una transmisión en vivo a través de Facebook, en la cual denunció que constantemente sufría campañas de desprestigio en su contra y actos de violencia psicológica por parte de Horacio Villalobos desde hace más de una década por ser una mujer trans, además de jactarse de haber “creado” a su personaje, cuando en realidad ella llevaba más de 20 años haciendo crecer su imagen.

Nació en 1965 y desde pequeña definió su identidad femenina gracias a representaciones teatrales que realizaba en la escuela. La Bogue dio sus primeros pasos en su vida física de mujer a finales de la década de los 70, cuando tenía 20 años, en bares de la Ciudad de México, en los que buscaba personas con las cuales pudiera identificarse, compartir gustos y sentirse cómoda con su cuerpo. Pronto comenzó su vida como female impersonator y vedette realizando shows en los que personificó a íconos como Madonna y Nina Hagen. Su personaje comenzó a tomar fama cuando se transfiere a Acapulco y comienza a ser la estrella principal como imitadora, actriz y comediante en bares y discotecas gay como Le Femmes, Acapulco`s female impersonators, Gallery Show bar discoteque y L’Barón entre otros.

Alejandra Bogue denunció en 2017 los abusos cometidos en su contra por parte de Horacio Villalobos desde 2002 (Foto: Steve/Infobae)

A pesar de ella misma convertirse en un ícono de la vida nocturna en la comunidad trans acapulqueña, en la década de los años 70, Alejandra decidió retirarse de los escenarios de discoteca y entrar el el teatro universitario, aquí dio a conocer sus grandes talentos y capacidades en el escenario, representando diferentes piezas teatrales como Cuando la higuera reverdezca (1997) , gracias a la cual obtuvo su primer premio por la la Asociación Mexicana de Críticos de Teatro, siendo la primera mujer trans obteniéndolo.

Con un ya amplio reconocimiento dentro y fuera de la comunidad LGBT+, La Bogue, invitada por Horacio Villalobos, decide incursionar en el 2002 en la televisión a través de Telehit con el programa Desde Gayola, show que alcanzó un gran público por tocar temas tabú como la sexualidad, política y religión con sketches de humor negro. Este programa lanzó a Alejandra Bogue al estrellato, convirtiéndola en un ícono a nivel nacional gracias a su personaje de “La Tesorito” (una especie de imitación-homenaje a Laura León).

Fue en esta misma etapa de su vida cuando comenzaron, según comentó Bogue en Facebook, los abusos por parte de Villalobos, quien era su jefe. Denunció haber sufrido humillaciones, maltrato psicológico, además de no recibir sueldo fijo, lo que la llevó a renunciar al programa en 2006 y acudir a terapia. Alejandra decidió hacer público estos actos llamando a Villalobos ‘psicópata’ por hacer constantemente campañas de odio en su contra a pesar de no haber trabajado con él por más de 10 años.

Captura de pantalla del canal de YouTube de Alejandra Bogue

A pesar de los abusos sufridos, actualmente Alejandra Bogue mantiene su carrera en pie; lleva su propio canal de Youtube, Alejandra Bogue Gomez, donde lanza una serie de cápsulas llamada Confesiones de Madame, en las que trata diversos temas y cuenta sus experiencias con invitados y personajes, además de hacer transmisiones en vivo para sus seguidores.

Desde 2020 también la podemos encontrar como conductora en compañía de Dany Lazcano y Nataia Lane de Nosotrans, podcast dirigido principalmente a la comunidad trans, en donde se les invita a crear un espacio seguro para mujeres que están pasando por su transición.

