“Es una mujer hecha y derecha”: Natalia Téllez se lanzó contra Horacio Villalobos por supuesta transfobia hacia Alejandra Bogue

Natalia Téllez aseguró que Horacio Villalobos estaría incurriendo en un delito por sus presuntas agresiones contra Alejandra Bogue (Foto: Instagram)

La conductora Natalia Téllez aprovechó la coyuntura del pasado Día Internacional de la Mujer, y en el mes en que se continúa visibilizando de la lucha femenina se pronunció en contra de la discriminación hacia las mujeres transexuales, haciendo hincapié en que son “mujeres por decisión”, por lo que les refrendó su apoyo.

Para pronunciarse a favor de la inclusión, la presentadora de Netas divinas exhortó a sus compañeras a aliarse con las mujeres transexuales, y para ello habló de su amiga Alejandra Bogue, quien según lo declarado por ella, vivió por parte del conductor de Venga la alegría Horacio Villalobos un maltrato psicológico con visos de transfobia.

Téllez expuso al presentador relatando la conducta que supuestamente presenta al hacer mofa de su ex compañera de Desde gayola:

“En estas fechas donde se conmemora lo femenino y a la mujer, es importante que abracemos a las trans, a esas mujeres por decisión”, dijo; para inmediatamente después hacer referencia al caso de Bogue: “Tengo una muy querida amiga, Alejandra Bogue, y hay una persona que es Horacio Villalobos y él ha utilizado la figura de Alejandra para hablar de fealdad, de vejez, que no entiendo por qué si son prácticamente de la misma edad, para ridiculizarla”, agregó.

Natalia dijo que en la lucha de las mujeres es necesario "abrazar" a todas (Foto: Instagram)

La también actriz lamentó que el crítico de espectáculos, quien actualmente participa como conductor del matutino emblema de TV Azteca, utilice su espacio para menospreciar a la comunidad trans y señaló que este tipo de comentarios lamentablemente tienen un impacto negativo en el público que lo ve y lo sigue.

“No son fechas de utilizar algo que es agravante y peligroso, porque Alejandra Bogue es una mujer hecha y derecha, tiene una familia que se puede parar y decir no importa, pero desproteges a todas las niñas trans que, a lo mejor, están viviendo en una sociedad machista y creo que ese tipo de comentarios incitan al odio, a la violencia y además es un delito, en México es un delito”, comentó.

Además, recalcó que en México se pena legalmente a quien se refiera a una persona transexual con el nombre con utilizaba antes de adoptar plenamente su identidad de género: “Se llama dead name, al nombre que utilizabas cuando no habías decidido tu identidad de género. Y creo que usarlo con sorna, violencia y con crueldad, no solamente es muy triste; si no lo dejan de hacer por ética y moral, que lo dejen de hacer porque en México es un delito y podrían ir a la cárcel y porque deberían indemnizar a las personas que durante 20 años han sido tu rolling gag de comedia”, aseguró la mujer y contó que es amiga cercana de Alejandra Bogue desde que coincidieron en las filas de Telehit.

Alejandra Bogue ya había denunciado anteriormente en su canal de YouTube que presuntamente había sufrido vejaciones al lado de Horacio (Foto: Steve/Infobae)

“Yo sólo quiero que sepa esta personaje y la gente que se rio a su alrededor que están cometiendo un delito. Aprovecho porque en un mes como éste arropemos a las mujeres por decisión”, agregó la neta divina.

Horacio Villalobos es un conductor que desde siempre ha destacado entre el público por la dureza de sus críticas, sus comentarios llenos de lo que él llama “humor negro”, así como de palabras que podrían ofender a más de uno. A raíz de esto, muchas veces se ha visto envuelto en polémicas a través de redes sociales donde ha sido calificado de muchas formas; entre ellas, que es misógino, clasista y hasta homofóbico. Al respecto, el conductor declaró a Efe.

“La corrección política nos ha servido para que el horror del ser humano esté cubierto por un betún muy bonito, pero sigue ocurriendo lo mismo”, dijo sólo para después soltar uno de sus ya conocidos comentarios mordaces: “Las redes sociales no están para educar, para eso están las familias y las escuelas”.

