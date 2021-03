Enrique Guzmán opina sobre el reencuentro de Frida Sofía y Alejandra Guzmán: “Es un propósito comercial”

Enrique Guzmán compartió su molestia por las intenciones de Frida Sofía de la llamada telefónica a Alejandra Guzmán. (Foto: Cuartoscuro y @ifridag/Instagram)

”Es un propósito comercial de Frida”, compartió el cantante Enrique Guzmán ante la última confrontación mediática que tuvieron madre e hija, pues se dio a conocer por el equipo de ‘La Guzmán’ que la llamada que hubo entre ellas fue una emboscada contra la cantante.

Ante la molestia de la cantante mexicana, su padre dijo que “Es una situación que tienen que mejorar ellas entre ellas, no en un canal de televisión ni para promover un disco”, pues fueron parte de un escándalo mediático una vez más.

Después de que Alejandra Guzmán hiciera público que dio positivo a COVID-19, la influencer Frida Sofía consideró que era importante una reconciliación ante el peligro que la enfermedad representaba para la salud de su madre.

Es por ello que, a través del programa estadounidense Despierta América, Frida Sofía y Alejandra protagonizaron una enternecedora llamada en donde ambas se sinceraron como nunca antes respecto a su relación.

“Para ser feliz te necesito en mi vida, para ser feliz, para sentirme completa. Y yo sé que tú a mí también y ahí he estado. Me ha dolido mucho estar tan distante y te extraño, pero sí tenemos que platicar tantas cosas que a las dos nos duelen”, dijo Frida Sofía en la llamada telefónica.

Video: Ventaneando.

Sin embargo, All Parts Move, el equipo representante de Alejandra Guzmán, se apresuró a compartir un comunicado donde dejaba en claro que la llamada en realidad había sido parte de la promoción de la carrera musical de Frida Sofía: “Esta mañana, los conductores de Despierta América (Univisión), junto con su hija Frida Sofía, emboscaron a Alejandra Guzmán mientras se recuperaba de COVID-19 en su casa en México”.

El equipo de representantes de Frida Sofía no tardó en formular una respuesta ante el comunicado, en donde se puede leer que “Es irresponsable, por parte del equipo de la Sra. Guzmán, acusar de amarillismo o sensacionalismo cuando lo único que se vivió el pasado viernes fue un momento sublime entre madre e hija”.

Posterior a esta respuesta, el equipo de ‘La Guzmán’ reconoció que su mensaje había sido redactado “de manera muy fuerte” y se disculpó, pero sostuvo que la llamada telefónica no había sido consensuada y se realizó a pesar de que se les pidió que no lo hicieran.

Ante ello, Enrique Guzmán, padre de Alejandra y abuelo de Frida Sofía, compartió en entrevista con el programa Venteando que el suceso incomodó a su hija en plena recuperación de COVID: “Alejandra no está entusiasmada por esto, no está entusiasmada como que fuera cierto”.

La influencer Frida Sofía se encontraba promocionando su último disco cuando habló por llamada telefónica con Alejandra Guzmán (Foto: @ifridag/Instagram)

Además, también dejó en claro que lo conflictuaba el hecho de que Frida Sofía haya podido protagonizar otro episodio de confrontación con su madre por el hecho de que esta buscaba subir su raking ante el lanzamiento de su nuevo disco.

“Yo espero que sea honesta en el sentido que está queriendo hacer las paces. Ahora, que me moleste que lo haga por publicidad, pues sí me agrede”, dijo en la entrevista. El cantante opina que la situación entre ambas es un asunto que debería resolverse fuera de cámaras y a solas, pues es ese tipo de situaciones las que orillan no sólo a que se dañe más la relación, sino a que no se resuelvan los conflictos dentro de ella.

Si bien Enrique Guzmán dejó clara su postura ante esta situación, recalcó que el único tema que le vale una opinión es la salud de su esposa, Rosa Welber, pues recientemente fue hospitalizada, pero se muestra cauteloso ante las declaraciones de Frida Sofía y Alejandra Guzmán: “Me parece que es muy temprano para todo lo que ha pasado, hay cosas que sospecho que no son reales”.

