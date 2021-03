“Te extraño, ma... te necesito”: el conmovedor reencuentro de Alejandra Guzmán y Frida Sofía en vivo, a casi tres años de su distanciamiento

Foto: Captura/Despierta América

Durante la emisión de este miércoles del programa de espectáculos estadounidense Despierta América, Alejandra Guzmán y su hija, Frida Sofía, finalmente pudieron reconciliarse y dejar atrás cualquier rencilla después de casi dos años de estar distanciadas.

En un emotivo momento del programa al que fue invitada Frida Sofía, Alejandra Guzmán se unió a la emisión mediante un enlace telefónico. Hay que recordar, que recientemente ‘La Guzmán’ fue diagnosticada con COVID-19, por lo que no pudo acudir al foro para el sensible reencuentro.

Durante la llamada, la rockera y su hija se sinceraron como nunca antes y hablaron “con el corazón abierto” para perdonarse por todos los desmanes en los que han estado involucradas desde el 2019, cuando Frida Sofía arremetió contra la cantante en el Día de las Madres.

“Pues, mami, para ser feliz te necesito en mi vida. Para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado... y yo sé que tú a mí también. Y ahí he estado, y lo sabes, me ha dolido estar tan distante y te extraño”, expresó Frida Sofia, a lo que Alejandra respondió con casi inaudible gesto.

Video: Despierta América

“Pero sí tenemos que platicar tantas cosas que a las dos nos duele. Y quien sabe varios cosas que son ‘ella dijo’, ’él dijo’ y tú y yo no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y de hablar y eso es lo que más anhelo porque sí eres mi mamá, te extraño”, agregó.

Ante aquellas palabras de su hija, ‘La Guzmán’ respondió: “Pues yo también (te extraño) mi niña, eres mi persona favorita y siempre lo has sido y siempre lo serás. Y yo en cuanto salga y pueda viajar iré a besarte, a abrazarte y a platicar contigo. Sin necesidad de nadie en medio”.

Sin embargo, Frida recalcó que es necesario que exista un terapeuta que medie la interacción entre ellas y les ayude a fortalecer su relación como madre e hija, después del deterioro que ha implicado los constantes rumores en su relación.

“Lo único que necesitamos es ella, yo y, pues si quiere, un terapeuta, que es necesario y justo y obvio para que podamos platicar. Y yo estoy encantada, nada más me recupero e iré con todo gusto a hacer esta terapia, yo abiertísima”, señaló la rockera.

Finalmente, Alejandra agradeció esta nueva disposición por parte de su hija y remarcó el cariño que siente por ella: “Yo quiero empezar diciéndote que te amo, la verdad, que te necesito, que todo lo que necesitemos hablar estoy dispuesta a hacerlo y que no hay nada que no podamos solucionar”.

Frida Sofía quiere que la gente conozca la verdad de lo que vivió en su infancia con Alejandra Guzmán (IG: ifridag/laguzmanmx)

Este enternecedor encuentro tiene lugar unos días después de que Alejandra Guzmán diera positivo a la COVID-19. Padecimiento que asustó a Frida Sofía, pues la influencer consideró cercana la posibilidad de que su madre falleciera sin que ambas hubieran arreglado sus diferencias.

“No sabía que tenía Covid, me asusté (...) Ese peso de tener esta distancia tan fuerte con mi propia madre es, como, si algo pasa, Dios no lo quiera, nunca sabemos cuando nos toca”, narró Frida en el matutino minutos antes de enlazarse con su madre.

La influencer establecida en los Estados Unidos reconoció que después de haberse enterado de la enfermedad de Alejandra, inmediatamente buscó contactarse con ella. Aquella actitud dio pie para que el día de hoy ambas estén aparentemente portando banderas blancas.

SIGUE LEYENDO: