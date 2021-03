Alejandra Guzmán volvió a lanzarse contra el programa que la enlazó a Frida Sofía y este fue el motivo

Frida Sofía y Alejandra Guzmán están distanciadas desde hace más de un año (Foto: Instagram @laguzmanmx @ifridag)

Días después de asegurar que fue “emboscada” durante la entrevista en Despierta América en la que la enlazaron con su hija Frida Sofía, el equipo de la cantante Alejandra Guzmán emitió un nuevo comunicado para lamentar la manera en que la emisión abordó la situación.

En el documento, el management de la intérprete mexicana reconoció que su anterior comunicado, dado a conocer el pasado viernes, fue “redactado de manera algo fuerte” y se disculpó.

Sin embargo, “el hecho sigue siendo, como lo confirmó Despierta América en vivo esta mañana, que llamaron a Alejandra Guzmán después de que les pedimos que no lo hicieran, explicando por qué esto no sería buena idea”.

A Guzmán y a su equipo no les pareció adecuada la manera en que Despierta América la contactó con su hija. “En su búsqueda de ratings, sacaron a Alejandra en vivo sin preguntarle si estaba preparada para ello, muy temprano por la mañana en México, mientras estaba en cama recuperándose de Covid”, acusaron.

Alejandra Guzmán y su equipo criticaron la manera en que el programa de tv organizó el enlace con Frida Sofía

Si bien dijeron entender que el programa se enorgullezca por haberse adelantado a otros medios para obtener una exclusiva, lamentaron “que no les importara que al hacerlo pusieran en peligro la frágil reconciliación entre Alejandra Guzmán y su hija. Y eso después de todo nuestro arduo trabajo. Ya es bastante difícil lidiar con toda la locura de los chismes, la mayoría de los cuales no tienen ni siquiera un mínimo de verdad, pero que una gran parte del público en general cree que son ‘reales’”.

El comunicado finalizó haciendo énfasis en que Alejandra Guzmán y Frida Sofía ya estaban teniendo comunicación. “La relación entre madre e hija es un vínculo que es absolutamente necesario restablecer. Todo lo que dijimos fue que para darle a esto una oportunidad real de florecer, no debería ser frente a las cámaras ni a través de los medios de comunicación”.

De acuerdo con el documento, Alejandra Guzmán no hará más declaraciones sobre su reconciliación con Frida Sofía.

Ya el pasado viernes, como el propio comunicado señaló, Guzmán había expresado su molestia por la manera en que Despierta América condujo el tema.

Frida Sofía habló por teléfono con su mamá en pleno progama en vivo (Foto: Captura/Despierta América)

“Esta mañana, los productores de Despierta América (Univisión), junto con su hija Frida Sofía, emboscaron a Alejandra Guzmán mientras se recuperaba de Covid en su casa en México. Frida estaba en su programa para promover su carrera musical. Después de un poco de llanto y lágrimas de cocodrilo, los productores se comunicaron con nosotros”, decía el documento.

“Cualquier intención seria de reconciliación no iba a mejorar desarrollándose en un programa televisivo que busca aumentar sus índices de audiencia de la manera más barata posible”, acusó el equipo de la intérprete.

La reacción de Guzmán se dio horas después de que en la emisión la enlazaran mediante una llamada telefónica en vivo con Frida Sofía, quien le dijo: “Pues, mami, para ser feliz te necesito en mi vida. Para ser feliz, para sentirme completa, siempre te he necesitado... y yo sé que tú a mí también. Y ahí he estado, y lo sabes, me ha dolido estar tan distante y te extraño”.

Ante las palabras de su hija, la intérprete de Ten cuidado con el corazón respondió estar dispuesta a que tengan un reencuentro: “Y yo en cuanto salga y pueda viajar iré a besarte, a abrazarte y a platicar contigo. Sin necesidad de nadie en medio”

SEGUIR LEYENDO: