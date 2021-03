La recaída de Rafael Amaya: por qué su mánager sería causante de su delirio persecutorio

Karem Guedimin es acusada de ser la causante del supuesto delirio de persecución de Rafael Amaya (Foto: Instagram@karemguedimin/Cuartoscuro)

Karem Guedimin es ahora el personaje principal de la polémica que envuelve a Rafael Amaya, pues se le acusa en el programa transmitido por YouTube En Shock de ser ella la causante de que el estado de salud del actor esté deteriorándose.

Tras la polémica que surgió debido a las fotografías y el video que fueron publicados por la revista Tv Notas en donde se muestra al actor Rafael Amaya sufriendo un supuesto delirio de persecución, debido al cual se encontraba en un estado cuestionable, inquieto, agitado y alterado, la representante del actor, Karem Guedimin, “explicó” la situación para el programa Suelta la Sopa, agregó que el actor goza de buena salud y que no se le puede creer a un medio como Tv Notas.

Según los conductores del programa En Shock, el declive del estado de Amaya comenzó cuando, después de protagonizar la exitosa serie de Telemundo, El Señor de los Cielos, él adoptó una adicción a las drogas. Tras su desaparición de las pantallas por varios años, se hizo de conocimiento público que el actor había sido ingresado en una de las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez.

Asegura Jorge Carbajal, conductor de En Shock, que la representante de Rafael Amaya, mientras él se encontraba en dicha rehabilitación, contantemente lo acosaba visitándolo en la clínica, presionándolo para volver a su vida de celebridad, pues varios contratos se habían quedado congelados y tenían que reactivar sus ingresos.

Karem Guedimin niega que el actor Rafael Amaya tenga mal estado de salud (Foto: Instagram/@karemguedimin)

Entre sus visitas a la clínica, Guedimin logró que Amaya firmara una renovación de contrato como su representante, pues éste había vencido mientras él se encontraba ingresado. La firma sucedió pesar de que en ese momento todavía culminaba el proceso de rehabilitación del actor.

Ya que la presión por parte de la representante era constante, decidieron darle la autorización médica al actor para reincorporarse a su trabajo, pero con la condición de que volviera de vez en cuando para chequeos de su integración a su ambiente laboral. En estas condiciones el actor da la entrevista a People en Español por la cual da a conocer al mundo que había sido ingresado para superar su adicción, todo para “seguir generando dinero”.

Jorge Carbajal afirma que después de la entrevista, Amaya quedó sin supervisión alguna y sólo recibió visitas cuando se trataba de cuestiones económicas, lo que provocó que el actor comenzara a tener episodios de síntomas de abstinencia.

El conductor afirma que, debido a que Rafael Amaya no había culminado su rehabilitación y no tenía compañía que pudiera brindarle apoyo o supervisión, la buscó, pero no con las mejores personas. Amaya recurrió a tres mujeres de compañía, con las que supuestamente consumió por tres días, sin dormir, algún tipo de sustancia que lo llevó al estado en que lo podemos ver en los videos publicados por Tv Notas.

Rafael Amaya no concluyó su proceso de rehabilitación en clínica de Julio César Chávez por presión de su representante (Foto: Instagram de Myriam Escobar)

Cuando finalizó el encuentro con sus acompañantes, ellas se retiraron y lo dejaron, de nuevo, solo. Amaya decidió entonces salir de su departamento y comenzó a sufrir alucinaciones por las sustancias que había consumido y el movimiento de los automóviles.

Presuntamente, Rafael comenzó a correr en medio de la carretera, pensando que los automóviles lo seguían, por lo que un conductor que fue testigo de lo sucedido, decidió subirlo a su auto y llevarlo a la gasolinería, en donde lo vemos en los videos.

Karem Guedimin, supuestamente, se niega a ingresar nuevamente a Rafael Amaya a cualquier clínica para que comience nuevamente una rehabilitación, pues tiene la obligación de cumplir con su contrato con Telemundo para recibir ingresos.

Surgen publicaciones en las que se asegura que Rafael Amaya se encuentra mejor después del episodio de delirio de persecución (Foto: Instagram @tonyhernandezblog)

Ante esta situación, Julio César Chávez publicó en redes sociales: “Sólo diré que una persona adicta que no sigue el programa y quiere hacer su vida sin aceptar su enfermedad nunca podrá aliviarse. Ni la más chingona podría cambiarlo la solución es querer. YO quise yo solo por hoy sigo limpio y es un día a día”.

Los conductores de En Shock defienden que las publicaciones que han surgido desde que inició esta polémica en donde se ve al actor en buen estado y feliz, son para ocultar que ha recaído en su adicción y callar los comentarios en los que se especula acerca de su salud.





SEGUIR LEYENDO: