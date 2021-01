“No me callarán”: Paty Navidad volvió a Twitter y lamentó censura en su contra

Paty Navidad ha sido criticada en varias ocasiones por su opinión acerca de diversos temas (IG: patricianavidad)

Paty Navidad no está dispuesta a ceder en la batalla por lo que considera un ataque a su libertad de expresión y censura en su contra, así que hace unas horas volvió a Twitter, red social que bloqueó su cuenta oficial el pasado viernes 8 de enero, ahora con otro perfil llamado “PatyNavidadSinCensura” (@paty_sin).

Fue en su cuenta de Instagram donde anunció su regreso a Twitter.

“¡Vamos de nuevo con toda la actitud! ¿Qué creen? Abrí una nueva cuenta con mi amiguito #DonTwitter que tanto me quiere, a ver cuánto tiempo respeta mis derechos esta vez #NoAlaCensuraEnRedes #NoAlaDictaduraTiránicaDigital. Sin libertad de pensamiento, de nada sirve la libertad de expresión”, escribió para anunciar su regreso a la red social en donde varias veces generó controversia desde el año pasado debido a su postura acerca de la pandemia de COVID-19.

Así anunció su nueva cuenta

Si bien se le atribuyó de manera errónea el, supuestamente haber dicho que no existe el coronavirus, Navidad ha explicado en varias ocasiones que lo que no existe es la “pandemia”, pues se trataría más bien de una “plandemia” orquestada por las élites del mundo para controlar a la población.

Y si bien durante meses defendió su postura en innumerables videos y tuits, el viernes pasado -al igual que ocurrió con el presidente de EEUU, Donald Trump- su cuenta fue bloqueada.

Ya el fin de semana había intentado regresar a la red con otra cuenta, pero horas después fue bloqueada.

En su nueva cuenta de Twitter se mostró bastante activa

Así que este viernes hizo un nuevo intento, gracias a otra cuenta que ya registra más de 20 mensajes,

“¿Por qué las redes sociales me están censurando a mí, pero no a las muchas cuentas alternas que están suplantando mi identidad? ¿Quién está detrás de este linchamiento mediático a través de los distintos medios de comunicación? ¿Por qué quieren mi silencio y coartar mis opiniones?”, se preguntó en uno de sus mensajes.

“No soy medio de información. Si las redes sociales dicen que están censurando la mentira,¿por qué no censuran al 90% de los que se dicen periodistas y están desinformando todo el tiempo? Están celebrando la censura de una persona que sólo comparte opiniones y pensamiento distinto”, señaló en otro mensaje.

Insistió en que sus opiniones sobre el coronavirus no atentan contra nadie y pidió a la gente hacerse responsable de lo que lee y cree.

Aseguró que no la callarán

Ante el mensaje de un seguidor que le sugirió “disfrazarse” en una de sus cuentas alternas, la actriz respondió que no es opción para hacer valer sus derechos. “Lo que sí es una realidad es que las cuentas que están usurpando y suplantando mi identidad tienen los derechos que a mí me quieren quitar ... #NoMeCallarán”.

Paty pidió a la gente que deje de celebrar la censura y aseguró que ninguna empresa privada debe “cortar el derecho a expresarnos con libertad de pensamiento”.

El regreso de Paty Navidad a Twitter ha resultado bastante activo y en algunos de los mensajes se defendió diciendo que no es dueña de la verdad absoluta, además de pedir que se le exija a los medios “que se dedican a informar y y desinforman desde siempre por así convenir a sus intereses personales. A mi nadie me paga porque no me vendo”.

Por ahora, Paty Navidad lleva más de 12 horas activa en su nueva cuenta de Twitter, pero faltará ver si la red social permite que siga difundiendo sus habituales mensajes o decide bloquearla de nueva cuenta.

