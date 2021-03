Así respondió José Ron cuando le preguntaron si tuvo un romance con Sherlyn

Video: Youtube Eden Dorantes Oficial

El día de hoy un grupo de reporteros cuestionó a José Ron, actor del programa Ringo, para saber si eran ciertos los rumores de que había tenido un romance con Sherlyn González, quien actuó en la serie Clase 406.

El actor respondió con humor “no tengo nada que decir sobre mi vida privada, no sé porque les interesa saber que si ‘con quien choqué los carritos’, pero no es algo que me guste estar hablando o aclarando, me enfoco en mi trabajo”

Durante las preguntas no habló directamente sobre la actriz Sherlyn y en diversas ocasiones ha solicitado que se le pregunte directamente a ella, la polémica sobre su supuesto romance comenzó cuando el astrólogo Jorge Clarividente arremetió contra la actriz mexicana y decidió mostrar mensajes de texto respecto a una conversación que supuestamente mantuvo con ella.

José Ron ya descartó que vaya a estar en la próxima telenovela de Juan Osorio en Televisa (IG: joseron3)

En otra ocasión Jorge Clarividente y Sherlyn ya habían tenido sus diferencias pues él había expresado que la actriz lo amenazó para no revelar la identidad del padre de su hijo, algunos rumores aseguraban que se trataba de José Ron, quien en cada entrevista aclara que no quiere hablar del tema.

Sherlyn decidió ser madre a través del proceso de inseminación artificial, su hijo se llama André y tiene casi 11 meses de edad, hace algunos días expresó su deseo por buscar un segundo bebé. “Me gustaría que André tuviera un hermano, y si es niño o niña no me preocupa, pero sí me gustaría que tuvieran el privilegio de crecer juntos, como yo lo hice con mis hermanos”, expresó.

Jorge Clarividente también acusó a la actriz de tener diferencias con la conductora Andrea Legarreta, al respecto, ella dijo que no tenía idea de dónde había sacado esas acusaciones y porque insistía tanto con el nombre del “verdadero padre” de su hijo.

Sherlyn González (IG: sherlyny)

José Ron también habló sobre un proyecto de grabar covers de canciones famosas y producir un videoclip, explicó que durante su asistencia a los Latin Grammys aprovechó el viaje a Miami, Estados Unidos, para filmar la canción Cada aliento que tomes (Every Breathe you take) en compañía de la actriz Kimberly Dos Ramos.

“Actualmente estoy con la parte musical, es un proyecto que me llena de mucha alegría, nos vimos para eso, estuvimos patinando en Miami y sacamos el video para febrero”, también agregó que no tiene nada que decir sobre su vida personal, expresó que los medios pueden sacar lo que quieren y que se preocupará cuando dejen hablar de él.

Otra de las polémicas de este actor fue su asistencia a la denominada “boda Covid” en octubre del año pasado, el evento tuvo lugar en Baja California y dejó como resultado alrededor de 100 personas infectadas de COVID-19.

El pasado 12 de marzo el actor hizo una apuesta con el Burro Van Rankin por el clásico nacional entre Chivas Rayadas de Guadalajara y las Aguilas del América (Foto: captura de pantalla del video en twitter @burrovan)

Según Ron, es completamente falso que no se hayan tenido medidas sanitarias y de seguridad en la boda de su amigo el también actor Armando Torrea, por lo que habrían tomado diversas revisiones para evitar ser un punto de contagio. Tras darse a conocer que se encontraba en el evento, el actor negó haberse contagiado del coronavirus y reafirmó que se encontraba completamente bien de salud.

Se dio a conocer que en la celebración llegaron a asistir alrededor de 300 personas y en las fotografías que aparecieron en las redes sociales se les puede ver que los invitados no portaban cubrebocas y no respetaban la sana distancia. José Ron negó nuevamente dichas acusaciones y afirmó que se ha exagerado en la cantidad de asistentes pues según él que se cumplieron las condiciones de sanidad.





