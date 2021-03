“¿Transfóbico yo?”: Horacio Villalobos respondió fuerte a Natalia Téllez

Horacio Villalobos contestó a las acusaciones que lo señalan de transfobia

El conductor del matutino “Venga la Alegría”, Horacio Villalobos contestó a las declaraciones que hizo la actriz Natalia Téllez y que lo acusan de transfobia por haber presuntamente maltratado a la actiz, vedette y presentadora de televisión, Alejandra Bogue.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Horacio aseguró que durante su trayectoria en la industria del entretenimiento mexicano ha buscado combatir la discriminación en contra de la comunidad LGBTQ+ y, especialmente, en contra de la comunidad Trans.

“¿Transfóbico yo? ¡Nunca! Si algo he hecho es defender la diversidad y he luchado en contra de la homofobia y la transfobia en las empresas en las que he laborado, al igual como hice en las distintas giras que hicimos juntos en “Desde Gayola” y principalmente en la vida”, tuiteó el presentador de televisión.

De acuerdo con lo relatado en la red social, Horacio admitió que existe una rencilla entre él y Alejandra, luego de que ambos coincidieran en la producción de Telehit, Desde Gayola. No obstante, negó que los enfrentamientos se deban a que la conductora sea trans.

“A las pruebas me remito. Que haya tenido problemas con una persona que coincidentemente es trans es otra cosa. Eso no me hace ‘transfóbico’ como lo afirmas. Tú conoces sólo una versión de la historia. La que seguramente te contó Alejandra Bogue”.

Natalia Téllez acusó al conductor de transfobia por haber presuntamente maltratado a la actiz, vedette y presentadora de televisión, Alejandra Bogue .

