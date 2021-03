Quién será el conductor de “Survivor México VIP”: lo que se sabe hasta ahora del reality de TV Azteca

Con el repentino cambio en su fecha de estreno, Survivor México VIP ha aumentado la expectativa entre los fans (Captura: TvAzteca)

Desde principios de 2021 se habló mucho de los proyectos que Tv Azteca tenía en mente. Si bien la empresa apostaba a la producción de nuevos melodramas, destacó el peso que le otorgaron a sus reality shows. En enero pasado corrieron rumores (posteriormente confirmados) sobre el estreno de la versión VIP de Masterchef México, una nueva edición de La Voz y, por último una nueva temporada de Survivor.

Hasta la fecha se sabe que para el último trimestre de 2021 habrá un nuevo Masterchef México, pero se desconoce si Anette Michel seguirá a cargo de la conducción. En cuanto a La Voz, no sólo está confirmado en su formato Kids: está próximo a estrenarse y tendrá como coaches a Belinda, María José, Camilo, así como a Mau y Ricky.

Otro de los programas que generaba expectativa la televisora del Ajusco, era Survivor. Esta producción donde ponen al límite sus capacidades de sobrevivencia sorprendió cuando no sólo confirmó su regreso, sino que venía a lo grande: 2021 será el año que verá a Survivor VIP. De los proyectos antes mencionados, este es de los que se sabe un poco menos a pesar de que su estreno está muy cerca.

También Exatlón tendrá un cambio de fecha para su final: será el 4 de abril (Foto: Twitter /@ExatlonMx)

Y es que las fechas ya estaban establecidas para La Voz Kids y Survivor VIP para el martes 23 de marzo y el miércoles 24 de marzo, respectivamente. Sin embargo, debido a cambios de última hora hechos en la televisora no sólo se recorrieron los estrenos, sino que también se aplazó la final de Exatlón, que sigue en emisión y ya está en su última fase.

Así, La Voz Kids sufrió el cambió mínimo: ahora se estrenará un día antes; es decir, el lunes 21 de marzo. Survivor VIP, en cambio, pasará hasta el miércoles 7 de abril. Aunque la propia Flor Rubio, que iba a estar a cargo de revelar los nombres de los participantes, reconoció que no sabía si sería posible hacer debido a los cambios, internautas ya están moviéndose para tener sus identidades.

Y no sólo internautas. Hace poco Alex Kaffie, en su columna para El Heraldo de México, aseguró tener una lista con unos cuantos artistas confirmas para la edición especial de esta nueva temporada de Survivor México. Entre ellos destacaron dos celebridades femeninas.

Kristal fue Miss Tamaulipas 2015 (Instagram: kristalsilva)

En el primer caso se trata de Kristal Silva, una ex-reina de belleza originaria de Tamaulipas. Ganadora de certámenes como Miss Earth México 2013, así como Nuestra Belleza México 2016. También fue representante de México en la edición de 2013 y 2016 de Miss Tierra y Miss Universo, respectivamente. Desde 2018 ha deslumbrado las televisoras mexicanas con su belleza cuando tomó la conducción de Venga la Alegría.

El segundo caso se trata de Sabine Moussier, la actriz que hace no mucho estuvo en La mexicana y el güero y que, de hecho, ya tiene experiencia en reality shows: en 2004 formó parte de Big Brother.

Pero no sólo eso, también en redes varios usuarios dispararon varios rumores con otros nombres en la lista de posibles integrantes. Entre ellos destacaron Carlos Alberto Pérez “El Capi”; el periodista Gabriel Cuevas, y Nicole Olin, que fue participante de la tercera temporada de Acapulco Shore. Sobre la última, podría decirse que hay fuertes sospechas de que al menos habrá alguien el shore de MTV, puesto que Kaffie también señaló a Danik Michell como participante.

Otro de los nombres que han resonado mucho en la lista de participantes de Survivor VIP es Sabine Moussier (Foto: Instagram: @sabineoficial)

También destacaron los nombres de Vadhir Derbez y Poncho de Nigris, lo mismo que el conductor y creador de contenido en YouTube, Facundo, para tomar el papel de presentador del programa. No obstante, Flor Rubio por fin dio explicaciones sobre estos y otros asuntos previos al estreno de este reality show.

Desde una trasmisión en vivo en YouTube la periodista de espectáculos mencionó que los cambios de estreno también la tomaron por sorpresa:

“De pronto se da el cambio en las fechas de los programas de Televisión Azteca. Yo no estaba enterada hasta que regreso al bloque de la una de la tarde y me doy cuenta de que acababan de dar a conocer, Laura G y Cynthia Rodríguez en Venga la Alegría, los cambios. Entonces ahí me doy cuenta de que cambia también la fecha para dar a conocer, de manera oficial, a los participantes”.

Flor Rubio tuvo que hacer una transmisión en YouTube para explicar los motivos del retraso del programa de sobrevivencia (IG: florrubiooficial)

Sus sospechas serían confirmadas al cabo de unas horas por su propia jefa, Sandra Smester, quien en Twitter le escribió: “Hola mi querida @Flor_Rubio. Creo que esa información nos la guardamos para la próxima semana”.

Respecto a las explicaciones oficiales que han hecho los ejecutivos de Tv Azteca, Flor Rubio volvió a referir a Smester y a un tuit donde respondió a un usuario que parecía molesto con el aplazamiento. Así, la periodista leyó el mensaje que dejó su jefa: “No son jaladas. Los participantes necesitan hacerse varios estudios y arreglar cosas en su vida privada. Como sabes, estarán fuera de su casa y de su país por mucho tiempo”.

De ahí, la conductora de espectáculos en Venga la Alegría quiso reiterar los retos que afrontarán los participantes de este reality show: “La coordinación (de todos los retos que tendrán) no es en absoluto fácil y, además, estamos hablando de que son 24 participantes de Survivor. Es decir, va a haber 3 equipos de 8 personas cada equipo”.

Este fue el mensaje que la jefa de Flor Rubio le envió a la periodista para atrasar la revelación de los participantes de Survivor VIP (Captura: Twitter)

No hay que olvidar que en la temporada pasada sólo eran 16 participantes y dos equipos para todo el programa, por ello Rubio quiso reiterar lo complicada que ha sido la planeación de todo el proyecto: “Complica toda la logística. Estamos hablando de exámenes médicos, que ya comenzaron a hacerse los exámenes médicos a los participantes para que puedan viajar a la República Dominicana; situaciones de contratos, todo lo que es la logística familiar, etcétera”.

Por último, quiso dejar en claro otro tema que ha sonado mucho en redes sociales: ¿Quién será el conductor y la conductora de Survivor México VIP? Mucho se ha dicho de que la disputa estaba entre Inés Sainz y Facundo. Incluso hace no mucho comenzó a correr el rumor de que el actual youtuber iba a estar a cargo de este puesto. Sin embargo, Flor Rubio lo desmintió por completo.

La periodista echó sus apuestas a tres opciones: el comentarista deportivo Carlos Guerrero “El Warrior”, el antiguo conductor de La Isla, Alejandro Lukin y, de nueva cuenta, la conductora Inés Sainz.

SEGUIR LEYENDO: