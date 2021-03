Qué pasará con Anette Michel en MasterChef: ¿su futuro está en Televisa o TV Azteca?

La conductora y actriz de TV Azteca fue entrevistada sobre los rumores de su posible renuncia del programa de cocina (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Hace casi una semana se dio a conocer que, tras varios años de formar parte de las filas de TV Azteca, Anette Michel dejaría de laborar para el consorcio televisivo, pues ya se le había retirado su exclusividad, además de que coincidió con el fin de su participación en la sexta temporada de MasterChef, reality show donde fue la conductora titular en todas las ediciones.

Desde antes de dar a conocer que la empresa comandada por Ricardo Salinas Pliego le había retirado su exclusividad por decisión de la televisora, corrieron fuertes rumores sobre su salida del afamado programa de cocina; incluso llegó a decirse que sería reemplazada por Aracely Arámbula.

Además, la periodista Flor Rubio aseguró no sólo que habrá una edición MasterChef Celebrity México, sino que también Anette Michel seguiría al frente de la conducción. No sólo se basó en la aceptación del público hacia Michel, sino también por el supuesto cariño de la empresa hacia ella. Sin embargo, poco tiempo después hubo rumores de que Anette Michel fue vista en Televisa en una supuesta prueba de actuación para una telenovela, que según trascendió se trataría del próximo melodrama La desalmada.

Anette Michel admitió que ha estado buscando oportunidad en lugares diferentes a TV Azteca (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Para poner fin a las especulaciones, Anette declaró que efectivamente estaba buscando nuevos horizontes en su carrera, por lo que buscaría retomar su faceta actoral tras seis años de liderar la conducción de MasterChef.

“Sí es posible que ya no esté en sus filas (de TV Azteca). Eso es verdad, completamente cierto. (...) Entonces, la verdad es que desde hace tiempo tengo muchas ganas de hacer ya más cosas con mi carrera. (...) También las cosas de forma interna y, con todo el respeto del mundo lo digo, dentro del canal han cambiado mucho. Hay nueva administración, tienen otra forma de trabajar que respeto, pero para mí es más complicado”, declaró en el programa radial de Maxine Woodside.

Ahora, días después de haber finalizado el reality show de cocina, fue el productor del programa Hernán Albarenque, quien habló de la situación laboral de Anette y aseguró que ella siempre formará parte del proyecto.

Michel ha sido la conductora titular del programa de cocina a lo largo de seis temporadas y ediciones especiales (Foto: Instagram)

Así lo dijo para el programa Fórmula espectacular: “Siempre le vamos a desear lo mejor a Anette y si está o no está, eso no la hace enemiga de MasterChef. El lugar del conductor es ella, nadie viene a reemplazarla, no viene ninguna otra actriz a ocupar su lugar. Eso no a va a pasar”, sentenció el también productor del programa Exatlón.

Otra cuestión que se habló en el programa es la incógnita que ronda a la producción desde hace años, pues se ha dicho que TV Azteca buscaría emular el éxito de la franquicia mundial de MasterChef al producir una edición con famosos, el llamado MasterChef Celebrity, sin embargo, el productor de la emisión se negó categóricamente y expuso sus razones para no replicar la fórmula que ya ha sido probada en las versiones española y argentina del programa.

Hernán Albarenque (a la derecha) descartó casi por completo la producción de una edición Celebrity México del show (Foto: Instagram @hernanemilioalbarenquebernard)

“El principal detractor de una versión con celebridades soy yo. Yo me vengo negando desde el año 2015 a hacer una edición de celebridades y te puedo ser completamente honesto del por qué. Una temporada con celebridades significa que voy a meter a 18, 15, 50 celebridades que van a dar lo mejor de sí para ganar un premio para una institución (como se hace en las demás ediciones VIP), más allá de lo que cobren de manera particular, como compensación del tiempo que le inviertan estar en la cocina de MasterChef”, añadió Albarenque e indicó que sería un tanto complicado organizarse con un elenco de famosos.

“Las celebridades se quieren ir a sus horas, y nosotros grabamos muchas horas, grabamos 15 horas, entonces, siempre se habla de una edición de celebridades… Yo no sé si se va a hacer, la verdad. Yo dudaría de eso. Si se hace, ya me verán a mi sufrir y andar más delgado, gracias a trabajar con celebridades, pero todavía no está confirmado”, aseguró.

