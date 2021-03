“Ya no aguanto, me estoy yendo”: Así fueron los últimos días de Isela Vega, según su nieta

Tania María Vázquez dio a conocer como fueron los últimos cuatro días de su abuela Isela Vega, pues ella estuvo acompañando a la actriz hasta el momento en que falleció el pasado 10 de marzo a la edad de 81 años.

Tania María contó a Ventaneando que su abuela ya se encontraba en muy mal estado de salud, pues el cáncer que tenía era bastante agresivo, por que Isela le llegó a comentar que estaba agotada por la situación que le atravesaba.

Yo estuve con ella los últimos cuatro días con mi hermano, pudimos despedirnos de ella, ella se despidió de nosotros, nos dijo cosas muy raras, por ejemplo, yo salí del cuarto el día que se fue y cuando regresé estaba como muy alterada, ya se estaba yendo, me decía ya no aguanto, me estoy yendo, me están llevando, ya estaba muy enferma y no iba a aguantarlo