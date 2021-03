Acusaron a Rocío Sánchez Azuara de presentar casos falsos y ella se defendió: “ya los perros empiezan a ladrar”

Presuntamente la periodista presentó un caso con una panelista "pagada" (Foto: Instagram @rocio_sazuara)

Este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, la periodista y conductora Rocío Sánchez Azuara regresó a los foros de televisión para presentar una nueva versión del formato en el que ya ha participado anteriormente a través de los años: el talk show.

Bajo el nombre de Acércate a Rocío, la flamante producción estrenada a través de la señal de Imagen Televisión debutó con un rating de más de 500 mil televidentes, un número notable para el promedio alcanzado por la señal de este canal presidido por Olegario Vázquez Aldir, integrante de la acaudalada dinastía de empresarios de los medios de comunicación.

La temática del programa no dista mucho de la que ya se había manejando desde décadas atrás, y se trata de abordar un tema distinto cada tarde, mayoritariamente de índole social y bajo la premisa difundida por la producción de propiciar un bien para los panelistas, quienes acuden en busca de ayuda al presentar su problemática personal.

La mujer en cuestión ya había aparecido en el programa piloto de otra emisión (Foto: Captura de pantalla Chisme no like!)

Sin embargo y pese a que semanas antes de su estreno, Rocío Sánchez Azuara había asegurado que su nuevo programa trataría temas reales con invitados verídicos y casos sustanciales, a diferencia de otros programas del estilo que han presentado “actores” en vez de panelistas genuinos, su promesa fue presuntamente echada abajo al demostrar que supuestamente la conductora emplea personas pagadas en su show, quienes fingen una situación estructurada bajo guion.

Fueron los conductores del programa de espectáculos que se emite a través de YouTube Chisme no Like!, Elisa Beristain y Javier Ceriani, quienes revelaron que Sánchez contrata a las personas para que participen en su programa y finjan situaciones que en realidad no están experimentando, con el fin de abonar a la supuesta premisa del programa:

“Gustavo Adolfo la presentó como la diosa más grande de los talk shows, ella dijo que no va a hacer lo de Laura (Bozzo) que es tener casos falsos, que ella va a tener casos verdaderos”, dijo el comunicador argentino.

La nueva emisión conducida por Rocío Sánchez Azuara se estrenó en el marco del 8M (Foto: Instagram @rocio_sazuara)

Sin embargo, la participación de estos presuntos actores fue descubierta en el tercer programa de la emisión gracias a una mujer que se hace llamar Alejandra y quien actuó en un piloto de un proyecto comandado por Judith Grace un par de años atrás.

“En el tercer show, Rocío presentó un caso donde hay una panelista que se parece mucho a… Descubrimos que en el año 2019, Alejandra no se llama Alejandra ni tampoco tenía problemas con su hijo de drogas porque se hizo un piloto con Judith Grace que se llamaba Como la vida misma y aparece la señora Alejandra”, agregó Javier.

Ante ello, los conductores detallaron que si las personas están interesadas en trabajar en la televisión mexicana, únicamente tienen que llamar a una mujer de nombre Mireya, quien presuntamente es la encargada de reclutar a estos actores.

Semanas antes de su estreno, Rocío aseguró que su nueva emisión no presentaría casos armados (Foto: captura de pantalla)

“Si usted quiere trabajar en la televisión mexicana y usted necesita trabajo, usted puede llamar a una persona de parte de Blanca diciendo que quiere ser panelista”, dijo antes de marcar al número telefónico en vivo, mismo que no fue contestado.

Incluso Elisa, quien llamó momentos antes a la persona para fingir estar interesada en el proyecto, sin éxito, aseguró que le comentaron que “si te golpeas ahí te vamos a dar un bono más de lo que te estamos ofreciendo”.

Después de mostrar fotografías para sustentar sus dichos, Beristain dijo que seguramente Sánchez no aceptaría que su programa es ficticio, y que argumentaría que Alejandra tuvo dos problemas distintos y por eso había estado en ambos shows.

Por si fuera poco, Ceriani afirmó que las presentadoras como Rocío detestan a la gente humilde, aunque digan ser defensora de los pobres, incluso mostraron un comentario de una presunta extrabajadora de TV Azteca, televisora donde trabajó Rocío durante años, quien dijo haber tenido una mala experiencia con la famosa cuando trabajaron juntas en la televisora: “Era una déspota, yo era paramédico de TV Azteca”.

Javier Ceriani marcó por teléfono a una persona llamada Mireya, quien presuntamente es la reclutadora de panelistas para la emisión (Foto: javierceriani/IG)

Ante la información difundida por el programa de Youtube, Rocío abordó el tema en su programa de este jueves 11: “Quiero callar un poquito esos rumores que ya empezaron… no puede uno hacer las cosas bien porque ya los perros empiezan a ladrar, y me refiero a esa frase que reza de ‘Andando Don Quijote aunque los perros ladren’, ¿cierto? Ya empezaron a decir que los casos son falsos. ¡No señores!”, declaró molesta.

En suma, puntualizó que su sueño era hacer un talk show con casos reales para ayudar a la gente: “El sueño de Rocío Sánchez Azuara y de esta producción, que estamos trabajando con todo el corazón, es precisamente eso, hacer el programa y ayudar a las personas son casos reales”. sentenció la presentadora mostrando a cuadro las identificaciones oficiales de sus invitados de la tarde.

