Revelaron cómo reaccionó Alicia Villarreal al enterarse que su hija Melanie Carmona fue abusada en su propio hogar

(Foto: meleniecarmona / Instagram)

Alicia Villarreal ha recibido cientos de críticas desde que su hija Melanie Carmona reveló que fue víctima de acoso sexual y aunque la joven ya había salido en su defensa, ahora hizo una amplia explicación de la reacción de la cantante regiomontana tras conocer sobre la agresión perpetrada en su misma casa y por un familiar muy cercano.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la influencer confesó que hace cinco años vivió uno de los episodios más aterradores de su vida, cuando su agresor metió la mano en su short y esta situación la paralizó hasta que por fin pudo levantarse y refugiarse en el baño.

El escabroso relato pronto retumbó en la farándula mexicana y llamó la atención que la denuncia permaneció oculta hasta esta semana, incluso el mismo Arturo Carmona, padre de Melanie, desconocía del tema.

Esto provocó más de una crítica hacia Alicia Villarreal, quien fue cuestionada por no cobijar a su hija ante su agresor aunque Melanie ya había dado algunos detalles de la reacción que tuvo su mamá y la pareja de ésta, Cruz Martínez.

(Foto: meleniecarmona / Instagram)

A pesar de esta breve explicación, los ataques hacia la artista regia no cesaron y la joven volvió a usar sus redes sociales para defenderla de las especulaciones. “No platicar los detalles innecesarios no significa que mi mamá no haya hecho nada”, dijo al inicio de su extenso mensaje que publicó en su Instagram al lado de una fotografía en la que aparece con Alicia Villarreal.

“No fue mi intención exponer a mi mamá ni dar a entender que ella no hizo nada o que no hizo lo correcto en su momento, porque sí lo hizo, ella como siempre brindándome todo su amor no ha dejado de estar a mi lado”, añadió sobre la relación que tiene con su madre.

Frente a las críticas, decidió dar más detalles de cómo afrontó la situación ella y su mamá, con lo que espera que concluyan todos los ataques provocados por el desconocimiento.

“Yo sé que era menor de edad y las cosas se tenían que denunciar, pero en su momento yo estaba aterrada, no quería pararme en un juzgado, no quería ni siquiera hablar del tema y mi mamá con todo el dolor de su corazón y todo el coraje que tenía, me entendió y me apoyó”, aseguró la chica de 22 años.

Melanie afirmó que Alicia Villarreal le insistió más de una ocasión para hacer el tema público o hablarlo por lo menos con Arturo Carmona, pero ella, aún sin saber cómo manejar el asunto, prefirió guardarlo hasta que se sintió preparada para hacerlo el pasado lunes.

Video: @meleniecarmona / IG.

“Ella sólo apoyó mis decisiones y no se merece toda la agresión y ataques injustos hacia su persona, porque sin duda ha sido una gran madre, guerrera siempre para mí y su familia, así como siempre lo ha estado haciendo mi papá”, precisó.

Reprobó que la sociedad se enfocara en atacar a la ex vocalista de Límite y no en la experiencia de vida que compartió para apoyar a otras víctimas y alzar la voz sin temor y prejuicios.

“Me causa mucha tristeza y mucha impotencia el rumbo que tomaron las cosas referentes a mi mamá y a Cruz, pues ese no era el objetivo de mi mensaje y lo que tengo claro es su apoyo y amor incondicional hacia mí”, precisó.

Resaltó que ahora tuvo fuerza para hablar el tema y con la ayuda su papá, mamá y Cruz Martínez se siente “más fuerte, respaldaday empoderada”.

