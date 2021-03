“Lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short”: el brutal relato de asalto sexual de Melanie Carmona, hija de Alicia Villarreal

Melenie Carmona es hija de la cantante Alicia Villarreal y el actor y ex futbolista Arturo Carmona (Foto: Instagram)

Melenie Carmona, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, compartió este 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, que sufrió un acoso sexual por parte de una persona de su círculo familiar.

Con un texto difundido en su cuenta de Instagram, la joven influencer detalló a modo de carta dirigida a su agresor y fechada en noviembre 2016, la situación que vivió.

Paralelamente, la joven de hoy 22 años compartió en sus historias que “Quiero que sepa que ya lo publiqué y que sé que va a arder Troya, pero no me importa. No les voy a decir que fue fácil, fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle”.

Mel Villarreal cuenta con casi 200 mil followers y es considerada una influencer (Foto: Instagram@meleniecarmona)

Así reza el texto dirigido a su agresor sobre la situación vivida hace cinco años:

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, buen niño, trabajador, honesto, me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tú tenías llave y que me fuera a dormir”, comenzó en su relato la joven que cuenta con más de 178 mil followers en Instagram.

Ya ha manifestado su deseo de incursionar en la música como su madre (IG: melaniecarmona)

Melenie, quien entonces tenía 17 años, destapó que aquel “fue un día cansado” por lo que quedó dormida muy pronto, pero se despertó de madrugada cuando el denunciado, de quien no reveló su identidad, tocó a la puerta de su habitación.

“Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, que quedé totalmente paralizada por un buen rato”, continuó en su texto la también modelo.

La noche en que Melenie y posiblemente sus hermanos quedaron al cuidado de un familiar porque su madre, Alicia Villarreal, y su padrastro, Cruz Martínez, estaban fuera de la ciudad, la joven se encerró en el baño tratando de asimilar lo que acababa de vivir a manos de una persona tan cercana.

Mel Villarreal no reveló la identidad de su agresor ni el parentesco que la une a él (Foto: Instagram@meleniecarmona)

“Tú nada más no te quitabas, sentí cómo ibas cada vez acercándote más cuando tuve el valor de pararme y correr al baño a encerrarme. Estuve encerrada dos horas, llorando, en shock, hasta que tuve el coraje de abrir la puerta para confrontarte y tú ya no estabas”, relató.

La joven cuestionó por la estrategia de su agresor, pues a su parecer, éste había esperado el momento adecuado para “actuar”:

“Le llamé a mis papás histéricas, no podía ni siquiera respirar de tanto que lloraba. Y fuiste listo en hacer la cochinada que hiciste cuando no había nadie de la familia en la ciudad. Me hiciste quedar como estúpida, me hiciste sentir sola por mucho tiempo y desconsolada, me hiciste sentir como si fuera mi culpa y lo peor de todo es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de ‘chingaquedito’ todas las navidades, porque hasta la fecha mi abuela no sabe”, continuó.

Cuando se perpetró el abuso, Mel Villarreal era menor de edad (Foto: Instagram@meleniecarmona)

Ante las recomendaciones de sus allegados, quienes le cuestionaron “¿es que por qué no lo golpeaste o le hiciste algo?”, la modelo escribió que “uno no sabe lo que viva la otra persona hasta que le pasa, quedé totalmente paralizada, no podía creer que tú, que eras como mi hermano mayor, tuviste el valor de verme de otra manera cuando crecimos prácticamente juntos, y me arrepiento de ser tan inocente y tan ilusa, de no haber tenido el valor de pararme, moverme o golpearte”.

Por ti aprendí que no puedo confiar ni en mi propia familia y por ti viví una realidad que muchas mujeres viven todos los días

Arturo Carmona aplaudió la decisión de su hija de hacer pública la situación que experimentó (Foto: Instagram @arturo.carmona)

Como respuesta a su hija, Arturo Carmona escribió: “Con profundo dolor hoy me entero, mi amor, de esto, me duele en el alma que no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estás sola, me tienes a mí, y que esto no se queda así”; Melenie agradeció el apoyo a su padre y aclaró que tanto Alicia, como Cruz siempre estuvieron ahí para ella.

