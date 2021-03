“Puedo trabajar donde sea”: Anette Michel confirmó que ha buscado oportunidades en Televisa

Anette Michel admitió que ha estado buscando oportunidad en lugares diferentes a Tv Azteca (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Desde hace semanas Anette Michel, la actual conductora de Masterchef México, confirmó que no tenía contrato de exclusividad con Tv Azteca por decisión de la empresa. Sin embargo, desde antes de dar esa información, corrieron fuertes rumores sobre su salida del afamado programa de cocina; incluso llegó a decirse que sería reemplazada por Aracely Arámbula.

La periodista Flor Rubio aseguró no sólo que habrá un Masterchef V.I.P. México, sino que también Anette Michel seguiría al frente de la conducción. No sólo se basó en la aceptación del público hacia Michel, sino también por el supuesto cariño de la empresa hacia ella. La cosa es que, poco tiempo después, hubo rumores de que Anette Michel fue vista en Televisa en una supuesta prueba de actuación para una telenovela.

Ante la confusión sobre lo que le depara el futuro a la actriz, Anette respondió en entrevista para Todo para la mujer con Maxine Woodside. Al cuestionarle sobre sobre si era cierto que estuvo en Televisa, dijo que sí, pero también ha probado suerte en otros sitios. Y es que no hay que olvidar todas las veces que Anette Michel ha dicho lo mucho que le gustaría volver a la actuación:

Anette Michel ha estado al frente de la conducción de Masterchef México desde la primera temporada (Foto: Cortesía TV Azteca/MasterChef México)

“Sí, por supuesto. Sí lo extraño mucho (actuar). Y la verdad es que mis seguidores y la gente que ha estado conmigo a lo largo de mi aventura actoral y de mi carrera en general pues también me dicen ‘Oye, Anette, ¿y cuándo?’. Entonces sí he hecho casting. He ido a Netflix, también a empresas independientes, a cine... de todo, ¿no?”.

Quiso aclarar el porqué ha visto opciones en otros lados. Reconoció que ella misma dijo que no tiene contrato con Tv Azteca, reiteró que eso es verdad y que sigue en negociaciones para saber cómo proceder. Lo que destacó es que mencionó que en parte no sabe qué hacer por lo mucho que ha cambiado la televisora de Grupo Salinas:

“Sí es posible que ya no esté en sus filas. Eso es verdad, completamente cierto. (...) Entonces, la verdad es que desde hace tiempo tengo muchas ganas de hacer ya más cosas con mi carrera. (...) También las cosas de forma interna y, con todo el respeto del mundo lo digo, dentro del canal han cambiado mucho. Hay nueva administración, tienen otra forma de trabajar que respeto, pero para mí es más complicado”.

Anette también ha mencionado que le encantaría aparecer en telenovelas otra vez (Foto: Instagram @anettemicheltv)

Sobre el panorama laboral que Anette observa en Tv Azteca, aclaró que no tiene ninguna certeza, no sabe qué sigue después y, repitió, todavía pondrá la discusión sobre la mesa para ver si llega a algún acuerdo con los altos mandos de la televisora para asegurar su permanencia.

No descartó, eso sí, seguir viendo otras opciones, en especial si es verdad que ya tendrá que despedirse de la empresa para la que ha trabajado por 25 años: “Hoy puedo trabajar donde sea, pero todavía no estoy en ningún lugar, porque todavía no he tomado una decisión de qué es lo que sigue para mí. Esa es la verdad”.

Hace semanas Alex Kaffie mencionó, en su columna en El Heraldo de México, que Anette Michel fue vista en las oficinas de Televisa en una prueba de actuación para un futuro melodrama que la empresa trae entre manos. En esa ocasión escribió:

Aseguró que es posible que no siga en las filas de Tv Azteca si no llega a un acuerdo con ellos (Foto: Archivo)

“Anette Michel estuvo la semana pasada en Televisa San Ángel. Sí, la actriz y conductora asistió a hacer pruebas para la telenovela La Desalmada. Ella se disputa junto con otras colegas el personaje que estará involucrado sentimentalmente con Raúl Araiza (que no es el protagonista, pero lleva un papel muy importante en el melodrama)”.

Como la propia actriz y conductora tapatía dijo, no hay nada seguro para ella en este momento. Por ahora sólo dejó en expectativa lo que pueda ocurrir y mencionó que, ante cualquier novedad que tenga, con todo gusto informará al respecto.

