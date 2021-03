Eugenio Derbez duda de la vacuna contra COVID-19 y esta es la razón

Eugenio Derbez hizo una entrevista con un médico especializado en el tema de la pandemia para hablar sobre la efectividad de las vacunas contra COVID-19 (Captura: Archivo)

El 10 de marzo pasado el actor y comediante Eugenio Derbez tuvo una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram donde entrevistó al doctor Anthony Fauci, especialista en inmunología y miembro del Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus. El objetivo de la plática que tuvieron eran para que la población hispana en Estados Unidos se sintiera más segura sobre la vacuna contra COVID-19.

Sin embargo, destacaba que fuera precisamente el también productor quien llevara a cabo la entrevista, y es que pareció ser que desde antes Eugenio Derbez mostraba su desconfianza sobre la dosis. Por ello, entrevista para Despierta América, le preguntaron si, luego de hablar con el doctor Fauci, había cambiado de opinión.

Ante ello y entre risas, respondió: “Tenía yo muchas dudas. Yo creo que la vacuna es algo muy personal”. Quiso aclarar que no está en contra de los avances médicos hechos para combatir el virus, pero no dejaba de estar inseguro al respecto. De ahí que diera unos cuantos motivos entre los que destacaron la rapidez con la que la vacuna fue patentada y producida en masa.

El comediante mexicano reconoció que todavía está inseguro sobre ponerse la vacuna (Foto: Archivo)

“El tiempo de autorización (de la vacuna) fue muy corto”, explicó. “Antes de tener esta entrevista con el doctor Fauci, yo le dije a los de la Casa Blanca ‘Bueno, ¿quieren que lo entreviste para que convenza a los latinos? Primero déjenme (investigar). Yo soy uno de los latinos escépticos y nada más quiero estar muy bien informado antes de tomar la decisión’”.

Un segundo motivo por el cual el actor de La Familia P. Luche no está convencido, tiene que con el grado de efectividad de la vacuna para prevenir el virus: “Sí está comprobado, uno, que la vacuna no evita que te contagies. O sea, de todas maneras te contagias a pesar de que estás vacunado. Lo único que hace es que suaviza los síntomas. De todas maneras lo transmites”.

También reconoció que le preocupaba no saber los efectos secundarios que la vacuna pudiera tener a largo plazo. Además, resaltó la falta de pruebas contundentes que prueben que no habría consecuencias por aplicarse la vacuna.

Una de las preocupaciones de Derbez era que fueran a deportar a los indocumentados que buscaran la vacuna (IG: ederbez)

Otra de las cosas que destacaron sobre lo dicho por Derbez fue cierta confianza que tenía en poder contrarrestar por su cuenta el virus ya que es una persona sana: “Aparte, tengo un estilo de vida muy sano y siento que mi cuerpo puede ser también, si me llego a contagiar, que genere los anticuerpos necesarios y tal vez no necesite la vacuna”.

Al preguntarle si, desde su opinión, la población latinoamericana que hay en California (estado donde reside el comediante actualmente) quiere vacunarse o no, reconoció que son más los que quieren conseguir una dosis contra el virus que los que no. No obstante, también resaltó que quizá su escepticismo no sea tanto por las consecuencias en la salud como por las consecuencias legales:

“Yo siento que sí se quieren vacunar, pero que les da miedo, a muchos que conozco, que los vayan a deportar o que vayan a localizarlos. Por eso le hice la pregunta al doctor Fauci, (...) entonces era para mí una pregunta muy importante (saber) qué tan seguro es que una persona indocumentada se pueda ir a vacunar sin que tenga una repercusión. Y dice que (...) se pueden vacunar con toda confianza”.

El comediante reconoció que una de sus mayores preocupaciones con el tema de la pandemia es su hija Aitiana (Foto: Archivo)

Por último, habló de que toma el tema de la vacuna con cautela por su hija Aitiana, que tuvo con su actual esposa Alessandra. “Quiero durarle lo más posible”, expresó. Así, al cuestionarle si su actual pareja quiere vacunarse, Eugenio respondió que ella se inclina por la aplicación de la dosis. “Alessandra sí se quiere vacunar”.

