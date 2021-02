Eugenio Derbez anunció que adoptará a 5 tiktokers: ya se lanzaron algunos candidatos como Kunno y Herly

l comediante y productor mexicano, Eugenio Derbez, difundió un video a través de Tik Tok en el que aseguró que buscará ampliar su familia con un proceso de adopción de tiktokers (Foto: Instagram/@ederbez)

El comediante y productor mexicano Eugenio Derbez difundió un video a través de Tik Tok en el que aseguró que buscará ampliar su familia con un proceso de adopción de tiktokers y sentó las bases para que los creadores de contenido de esta red social participen en el proceso. También destacó que solo cinco de ellos podrán ser parte de su nueva familia y que cualquiera puede unirse al reto y que no se fijará en su género, raza, religión o cantidad de followers, sino en el talento de cada concursante.

Luego de señalar que, “como nunca he tenido una familia normal, esta tampoco será una adopción normal”, el actor aclaró que la nueva convivencia con su familia de adopTikToks será única y exclusivamente para crear contenido en la plataforma. Y aunque comentó que el próximo mes dará a conocer quiénes fueron los seleccionados para tener un papá adoptivo “digital”, exhortó a sus seguidores a comentar quiénes son sus influencers favoritos en el mismo clip donde dio el anuncio, “así me ayudarán con la adopción de mis nuevos hijos”, señaló el protagonista de No se aceptan devoluciones (2013).

Tras la publicación del clip, muchas celebridades de esta red social se lanzaron como candidatos para crear contenido con Eugenio Derbez. Entre ellos destacó Kunno, apodado por la comunidad como “El Rey del TikTok”; Herly, con su personaje de Tomás el Incrédulo, Sebas Mariscal, Sofi Bianchini y Karen Barrera; todos compartieron divertidos videos en los que mostraron sus talentos además de pedirle al creador de la serie cómica La Familia P.Luche que los adoptara.

La campaña lanzada para adoptar tiktokers, en solo nueve horas, registró un total de 236 mil mensajes de adopción (Foto: Archivo)

Por otra parte, el actor comentó que se tomará el tiempo para revisar las solicitudes de los concursantes y, afirmó a través de un vídeo compartido en Twitter que, aunque tenía sus reservas con respecto a la dinámica, se dio cuenta de que sí refleja una buena imagen como figura paterna, ya que la campaña que lanzó para adoptar tiktokers, en solo nueve horas, registró un total de 236 mil mensajes de adopción.

“De verdad esto es mucho, muchísimo más de lo que yo esperaba” (...) hay muchísimos tiktokers que no tienen madre, ni padre y (…) este mes voy a dormir muy poco porque voy a tener que ver, literal, los cientos de miles de vídeos que me están mandando”, comentó el productor mexicano.

Hace tres días, Derbez compartió un video en el que afirmó que él y su esposa, la actriz y cantante, Alessandra Rosaldo, habían tomado la decisión de adoptar. Sin embargo, todo se trató de una broma, pues el día de hoy anunció la competencia de tiktokers, cuyo objetivo principal es hacer vídeos juntos en redes sociales.

"Este mes voy a dormir muy poco porque voy a tener que ver, literal, los cientos de miles de vídeos que me están mandando”, afirmó el productor mexicano luego de lanzar una campaña de adopción de tiktokers (Foto: Twitter/@EugenioDerbez)

Por su parte, el protagonista de la película Cómo ser un Latin Lover (2017) señaló que el día de hoy es el cumpleaños número 30 de su hijo Vadhir Derbez y se encargó de felicitarlo vía Twitter con imágenes alusivas a los años 90.

Su hermano José Eduardo Derbez, actual conductor del programa Miembros al aire, también se sumó a las felicitaciones mediante su cuenta de Instagram. Publicó una foto en donde se encuentra con el festejado y añadió el siguiente texto: “Que te digo…ya sabes lo expresivo que soy ajajaj felices 30, viejo. Te quiero.”

Al igual que José Eduardo, su hermana Aislinn Derbez, actriz de cine y televisión, lo felicitó en Instagram y publicó un carrete de fotografías acompañada del festejado y también le dio la bienvenida a “la mejor década”.

