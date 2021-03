“¿Será que ya estoy señora?”: el divertido regaño que Aislinn Derbez hizo a José Eduardo y Vadhir por sus tatuajes “de carcelero” y borrado “por el sudor”

Foto: ederbez / IG.

La familia Derbez está reunida en Los Ángeles, California, y así han surgido una infinidad de historias graciosas a su alrededor, como la que Aislinn, Vadhir y José Eduardo protagonizaron hace unas horas cuando debatieron por el diseño, origen y destino de los tatuajes que presumen en su cuerpo.

Aislinn fue quien criticó los grabados de sus hermanos e incluso resaltó que su actitud frente a los dibujos era porque “ya era una señora”.

“Les confieso que ya no me gustan los tatuajes... al grado de que me quiero quitar los míos (tengo dos minis) ¿Será que ya soy señora?”, escribió la hija mayor de Eugenio Derbez junto a unos videos que publicó en sus historias de Instagram.

En los clips criticó el grabado que José Eduardo Derbez se realizó en uno de los brazos con un cráneo de tintes oscuros. “Por qué esta ñerada, qué ganas con tener tatuajes de carcelero, cuál es el significado profundo de esto”, cuestionó la actriz.





El hijo de Victoria Ruffo meditó la pregunta y respondió: “Que en algún momento vamos a terminar así, en los huesos. Realmente no me veo así, pero algún día vamos a terminar en los huesos y porque me gustan las calacas”.

La actitud inquisidora de Aislinn continuó y ahora se acercó con Vadhir Derbez, al que molestó por el tatuaje que tiene en uno de sus pies y que ha perdido color por el sudor, así como el uso del calzado y los calcetines.

“¿Me enseñas tu tatuaje, por favor? Es que a mí ya no me gustan los tatuajes y quiero saber si es porque ya soy muy señora. Tengo dos chiquitos y ya. Bendito que no me puse todos los que me quería poner, que bueno que no me los puse”, aseguró muy decidida la ex pareja de Mauricio Ochmann a sus 33 años.

Ante la petición de su hermana mayor, Vadhir se quitó el zapato y procedió a mostrar el diseño que calificó como “abstracto”.





“Es arte abstracto contemporáneo esta exhibición. Es como un alacrán... vean que sexy... a las mujeres les gustan los hombres tatuados”, dijo convencido el actor y cantante.

El “destape” del diseño provocó las risas de Aislinn y aclaró que se ha borrado por “el sudor del pie””. “Entiende, es como si yo tratara de hacerme un tatuaje en las palmas de las manos. A mí me sudan a gotas las palmas de las manos, me sudan, entonces no te haces un tatuaje”, concluyó la hija mayor de Eugenio Derbez.

Desde hace unos días los tres hermanos han protagonizado grandes escenas en Los Ángeles, donde increparon a Eugenio por la adopción de tiktokers que planea hacer.

“Es muy importante que antes de que adoptes a otro fulano nos adoptes a nosotros”, dijo convencida Aislinn Derbez.

Eugenio se defendió ante las acusaciones de sus hijos: “A ustedes no los puedo adoptar porque estoy adoptando cinco hijos adoptivos y a ustedes ya son mis hijos. No los puedo adoptar, tendrían que no ser mis hijos”.

Esto provocó las reacciones de Aislinn, Vadhir y José Eduardo. “Mi mamá le quitó el patria potestad, les puede ayudar a ustedes con eso”, recordó el hijo de Victoria Ruffo.

Vadhir pidió el número de la Primera Actriz y añadió: “De una vez que me enseñe a llorar, no”.

La divertida familia está por iniciar la promoción de la segunda temporada de su serie de Amazon, De viaje con los Derbez”, la cual ha generado gran revuelo ante la ausencia de Mauricio Ochmann y la pequeña Kailani.

