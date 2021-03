“Ese cuate está loco”: Gustavo Adolfo Infante se burló de Javier Ceriani y de su rivalidad con él

No es secreto que el conductor de De Primera Mano mantiene una relación tensa con varios periodistas de espectáculos (Foto: Archivo)

Tal parece que Gustavo Adolfo Infante no puede dejar a un lado los resentimientos que tiene contra otros periodistas de espectáculo. El conductor de De Primera Mano, quien siempre tiene algo que decir sobre las últimas noticias de farándula, pero también de sus compañeros de profesión, ha mantenido una comunicación tensa con Javier Ceriani, presentador del programa de YouTube Chisme No Like.

Esta vez aprovechó una entrevista que le hizo Alex Montiel en su personaje de Escorpión Dorado (en YouTube) para dejar en claro que no tiene intención alguna de mantener amistad con él o siquiera una relación cordial. Entre los motivos que señaló para negarse a una tregua, mencionó la diferencia de carácter entre ambos:

“Yo creo que llevamos carreras muy distintas Ceriani y yo. Entiendo que él es actor y habla demasiado mal de la gente. Yo creo que hay niveles para hablar mal de la gente, pero ya meterse con la reputación, con la familia... son temas que yo no puedo tocar. ¿Será porque yo tengo familia?”.

Javier Ceriani tampoco se ha quedado callado ante cualquier comentario despectivo que le haga Gustavo Adolfo Infante o cualquier otra persona del medio (IG: javierceriani)

Sin embargo, al preguntarle los motivos por los cuáles el también conductor de Chisme en vivo parece mantener enemistad con él, Gustavo Adolfo no pudo evitar estallar entre comentarios mordaces y burlones: “Ese cuate está loco. ¡Quiere que todo el mundo le pida perdón y disculpas! Está bien pendej*”.

De ahí aprovechó para recordar el pleito que Javier Ceriani sostuvo a finales de 2020 con Daniel Bisogno cuando el segundo le llamó, en cadena nacional, “bruja malcogid*”. En esa ocasión, el periodista argentino estalló en amenazas y críticas contra “El Muñe” donde le exigía que se hiciera algo al respecto.

Pero para Gustavo Adolfo Infante, no fue más que un chiste el que Ceriani se defendiera: “¿No ves que de repente agarró a Bisogno? Entonces decía ‘¡A ver, Benjamín Salinas, Ricardo Salinas! ¡O me piden perdón o los voy a...!’. ¡No mam*s! ¡Se han de haber cagad* de la risa Benjamín Salinas y Ricardo Salinas!”. manifestó mientras imitaba al conductor argentino.

Hace unos meses Daniel Bisogno insultó en pleno programa en vivo a Javier Ceriani y esto le significó un veto de Ventaneando por alrededor de un mes (Foto: Instagram@bisognodaniel/@javierceriani)

Al mencionarle que probablemente el enojo de Ceriani contra él era por una serie de comentarios supuestamente homofóbicos que el propio conductor de Sale el Sol dijo, este confesó que realmente no sabía por qué se originaron los problemas con Javier. Aseguró que era la primera vez “en años” que lo mencionaba.

Sin embargo, hay que destacar que en días anteriores, durante la transmisión de Sale el sol, atacó al programa Chisme No Like e hizo alusión al argentino radicado en Estados Unidos: “Hay cada fulanete en los medios de comunicación, básicamente en YouTube, que hacen cyberbullying de manera abierta, que amenazan de manera abierta: ‘¡Y ahora me piden perdón o si no Televisa, Tv Azteca, Grupo Imagen van a...!’. ¿Tú, imbécil, quién eres como para pedir que las televisoras, los ejecutivos y los dueños de las empresas les pidan perdón? ¡Locos de atar!”.

También habló de Elisa Beristain, compañera de conducción de Ceriani en el mismo programa web y con quien Gustavo Adolfo Infante tuvo problemas hace meses. Durante una entrevista, el periodista de Grupo Imagen se refirió a ella como “gorda mugrosa” y esto desató una serie de ataques muy fuertes contra él en redes sociales y que fuera encarado por los titulares de Chisme No Like.

Elisa Beristain admitió que se sintió humillada cuando Gustavo Adolfo Infante la llamó "gorda mugrosa" (IG: elisaberistain)

Si bien Infante no negó que fue un error y que hizo la disculpa pública (que fue un video que compartió en su canal de YouTube) para la conductora mexicana, también quiso señalar lo injusta que fue la opinión pública con él:

“Okay, cometí un error y le ofrezco una disculpa, pero ella sí dice ‘El p*nche enano!’, ¡refiriéndose a mí! (...) Ella sí puede insultar a quien sea y no pasa nada. También las mujeres abusan. El artículo dos de la Constitución dice que somos iguales el hombre y la mujer. Estoy de acuerdo en que respetemos a las mujeres, ¡pero también que ellas nos respeten! ¿No crees?”.

